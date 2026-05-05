Vreme mai caldă în prima săptămână

În intervalul 4 – 11 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu abateri mai accentuate în vest, nord și centru. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, ceea ce înseamnă o perioadă mai uscată decât în mod obișnuit.

Între 11 și 18 mai, valorile termice vor rămâne peste normal în toate regiunile, în special în sud-vest. În privința precipitațiilor, acestea vor fi mai abundente în nord, dar deficitare în sud, în timp ce în restul teritoriului se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Temperaturi ușor peste medie în a treia săptămână

În perioada 18 – 25 mai, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste cele normale în toată țara. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele centrale, iar în celelalte regiuni cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Pentru săptămâna 25 mai – 1 iunie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate decât media specifică perioadei, la nivel național. În ceea ce privește ploile, acestea vor avea un regim apropiat de normal în toate regiunile.