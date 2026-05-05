După-amiază, în nordul Olteniei, în nordul și în vestul Munteniei, de asemenea, în zona Meridionalilor se adună norii și, izolat, o să vină o aversă, două.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi frumoasă, cu cer mai mult senin. Vântul adie plăcut și se mai încălzește față de luni. La amiază vor fi în jur de 22 de grade.

Vremea în Moldova

Un aer mai cald pătrunde și în Moldova sudică și în nordul Munteniei, iar marți se vor atinge 23...24 de grade - valori peste normalul perioadei. Norii apar sporadic și doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai cald decât ar trebui. După prânz, în Botoșani se vor înregistra 27 de grade. Domină atmosfera însorită, iar vântul are ușoare intensificări la munte, la altitudini mari.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea devine deosebit de caldă. Pe-aici temperaturile se apropie de pragul de 30 de grade. Cerul se păstrează curat aproape toată ziua, așa că nu vorbim deloc despre ploi.

Temperaturile continuă să crească și în vestul României. Norii nu prea apar nici în această regiune. Vântul bate ceva mai tare în zonele montane înalte, iar amiaza aduce atmosferă de vară și până la 29 de grade în sudul Banatului.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni, pe unde s-a format și puțină ceață. Apoi se încălzește simțitor. Maximele depășesc valorile normale, iar în vestul provinciei se vor atinge 27 grade - în Sibiu și în Alba Iulia. După-amiază, în zona Meridionalilor s-ar putea să vină câteva averse, iar vântul se întețește pe creste.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia se face puțin mai cald decât ieri, iar temperaturile urcă până la 27 de grade. Se anunță vreme destul de bună, însă, în a doua parte a zilei, în nordul provinciei se adună norii de ploaie și e posibil să apară și descărcări electrice.

Și în ținuturile sudice găsim soare, vreme bună și temperaturi în creștere. După orele prânzului norii se înmulțesc în nordul și în vestul Munteniei, pe unde, izolat, o să vină o aversă, două.

Vremea în București

În București vremea frumoasă continuă și în zilele următoare. Marți se înseninează complet. Vântul adie plăcut și se mai încălzește puțin față de ieri. Se vor atinge 25 de grade.

Miercuri cerul rămâne curat și atmosfera devine foarte plăcută după prânz. Vântul nu pune probleme, iar maxima ajunge tot pe la 25 de grade.

Joi avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Din când în când se înnorează, însă condițiile de ploaie sunt foarte reduse. La amiază vor fi în jur de 25 de grade.

Vineri avem atmosferă însorită până spre seară, când se adună norii și apar ceva averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Se mai încălzește puțin, iar temperatura urcă până la 26 de grade.

Vremea la munte

La munte vremea devine caldă pentru data din calendar. Avem atmosferă însorită în cea mai mare parte a zilei. După-amiază, însă, s-ar putea să apară câteva ploi de scurtă durată, în special în Carpații Meridionali. Vântul are unele intensificări la altitudini mari.

Miercuri vremea rămâne caldă. După prânz se adună câțiva nori de ploaie, iar în noaptea următoare, în Meridionali și în Occidentali o să picure trecător.

Joi se înnorează din când în când în Munții Apuseni, pe unde o să vină o aversă, două - posibil însoțite de descărcări electrice. S-ar putea să plouă puțin și în restul zonei montane, iar vântul bate mai tare pe creste.

Vineri vremea devine instabilă. Vor fi perioade cu înnorări și averse, pe alocuri însoțite de tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar vântul se întețește în timpul ploilor.