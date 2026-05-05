Oferta, de 125 de dolari pe acţiune, reprezintă o primă de aproximativ 20% faţă de preţul de închidere anterior, însă reacţia pieţei a fost rezervată: acţiunile eBay au crescut modest luni, rămânând sub nivelul propus, semn că investitorii nu sunt convinşi că tranzacţia se va concretiza.

Directorul general al GameStop, Ryan Cohen, a declarat că doreşte să transforme platforma într-un competitor mai puternic pentru Amazon, folosind inclusiv reţeaua de aproximativ 1.600 de magazine fizice pentru logistică şi distribuţie.

Totuşi, dimensiunea tranzacţiei ridică îndoieli: GameStop are o capitalizare de piaţă de aproximativ 12 miliarde de dolari, mult sub cea a eBay, evaluată la circa 46 de miliarde. Compania dispune de aproximativ 9 miliarde de dolari lichidităţi şi ar conta pe finanţare externă, inclusiv un angajament de circa 20 de miliarde de dolari din partea TD Securities.

Analiştii avertizează că diferenţele de model de afaceri între cele două companii şi nivelul ridicat de îndatorare necesar ar putea face tranzacţia dificil de realizat. În plus, o eventuală finanţare integrală prin acţiuni ar putea fi greu de acceptat de investitori.

GameStop este o companie americană de retail specializată în produse de gaming, care operează o reţea extinsă de magazine fizice unde comercializează jocuri video, console şi accesorii, dar şi o platformă online; modelul său de business include achiziţia de produse în regim en-gros şi revânzarea lor către consumatori, precum şi segmentul de produse second-hand şi colecţionabile.

eBay este o platformă globală de comerţ electronic bazată pe un model de tip marketplace, care nu deţine inventar propriu, ci facilitează tranzacţiile între vânzători şi cumpărători prin listări online, licitaţii şi vânzări directe, generând venituri în principal din comisioane şi servicii asociate.

eBay a anunţat că analizează oferta, iar Ryan Cohen a indicat că ar putea apela direct la acţionari dacă conducerea companiei o respinge, deschizând calea unei posibile lupte pentru control.