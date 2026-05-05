Este estimarea Institutului TsMAKP, un organism de analiză apropiat guvernului rus, citat de Reuters, arată news.ro.

Institutul a redus prognoza de creștere a PIB la doar 0,5%–0,7%, de la intervalul 0,9%–1,3% estimat anterior, invocând scăderea producției și exporturilor de petrol – principala resursă economică a țării.

Sancțiuni și atacuri, nu profit

Deși mulți analiști anticipau că Rusia va beneficia de scumpirea petrolului după conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, realitatea este diferită. Exporturile sunt afectate de atacuri asupra porturilor și rafinăriilor, precum și de întreruperi în transportul prin conducte.

Economia rusă a înregistrat deja o contracție de 0,3% în primul trimestru, prima scădere trimestrială din 2023, semnalând o deteriorare a activității economice.

Apeluri la relansare

Președintele Vladimir Putin a cerut recent oficialilor să identifice soluții pentru relansarea economiei, în condițiile în care veniturile suplimentare din petrol nu compensează pe deplin problemele structurale.

Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat că bugetul a beneficiat de aproximativ 200 de miliarde de ruble din venituri suplimentare generate de scumpirea petrolului. „Însă acestea acoperă doar parțial deficitul din lunile anterioare", a precizat el.

În ansamblu, perspectivele economice rămân fragile, iar dependența de sectorul energetic, combinată cu presiunile externe, limitează capacitatea Rusiei de a valorifica pe deplin creșterea prețurilor la petrol.