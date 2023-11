Câștigătorii premiilor din cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest

Cine a câștigat premiul WSF

Câștigătorii Write a Screenplay for... (WSF) sunt Șerban Racovițeanu și Alex Țibu pentru proiectul Trafic la categoria miniserie TV și Zsigmond Kungl pentru proiectul Andor, Liza and the Boy Who Didn't Want to Have Sex la categoria lungmetraj ficțiune.

Câștigătorii WSF au fost anunțați de Denis Hanganu, cunoscut pentru rolul din producția Clanul. Fiecare dintre ei a primit câte un premiu în valoare de 6.000 de euro (1.000 de euro din partea Asociației Cinemascop, 5.000 de euro din partea PRO TV și Pepsi România). Proiectul de miniserie TV va încheia un contract de dezvoltare cu PRO TV, iar proiectul de lungmetraj ficțiune va intra în a doua etapă de dezvoltare pentru a intra ulterior în pre-producție.

WSF este un laborator-concurs de scenarii organizat de Asociația Cinemascop, cu sprijinul PRO TV, iar juriul este format din Gabriela Iacob, Head of Scripted Content Development PRO TV și Cristian Mungiu, regizor și scenarist. Pe parcursul anului, finaliștii au beneficiat de o serie de sesiuni de dezvoltare, ținute de membrii juriului și de Marietta von Hausswolf von Baumgarten, script consultant și scenarist din Suedia. A 6-a ediție a programului va fi lansată în 2024 în cadrul American Independent Film Festival (AIFF).

Premiile de la Les Filmes de Cannes a Bucharest

Premiul publicului Les Films de Cannes à Bucarest a mers către filmul Horia, debutul în lungmetraj al Ana-Mariei Comănescu, pe care spectatorii l-au putut vedea pentru prima oară în secțiunea competitivă Avanpremierele toamnei, program prezentat de Groupama. Premiul constă în 2.500 euro, oferit de către DACIN SARA, pentru susținerea lansării în cinematografe.

Câștigătorii secțiunii dedicate industriei de film Works in Progress 2023 sunt Ink Wash de Sarra Tsorakidis și Leo Records: Strictly for Our Friends de Ioana Grigore, care vor primi servicii de post-producție din partea Avanpost și Blindsight, de Adrian Sitaru, care va beneficia de servicii de post-producție din partea Abator.

Juriul a fost format din selecționerii Anna Hoffmann de la Festivalul de film de la Berlin, Paolo Bertolin de la Festivalul de Film de la Veneția, Stefan Ivančić, selecționer la Festivalul de film de la Locarno, împreună cu agentul de vânzări internaționale Wouter Jensen, CEO Square Eyes.

Crooked, al lui Tudor Botezatu, a câștigat Premiul Juriului Filminute, iar Heatwaves al lui Mirel Bran Premiul Publicului Filminute. Colaborarea cu Filminute - Festivalul Internațional de Film de un Minut, a prezentat spectatorilor anul acesta, înainte de proiecțiile din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, cele mai bune filme de un minut românești din istoria festivalului.

Les Filmes de Cannes a Buchares 2023

20.000 de spectatori au fost în sălile de cinema în cadrul ediției Les Films de Cannes, la Timișoara, București, Cluj și Arad. Doar la București au fost 13.000 de spectatori, unde s-au vândut 4.000 de bilete în primele 24 de ore de la punerea lor în vânzare, cifră record față de celelalte ediții ale festivalului.

16 dintre filmele pe care spectatorii le-au putut vedea în avanpremieră la Les Films de Cannes vor intra și în cinematografe. Anatomia unei prăbușiri (r. Justine Triet), Palme d’Or la Cannes intră pe marile ecrane pe 03 noiembrie, Jeanne du Barry (r. Maïwenn) pe 10 noiembrie, iar Fallen Leaves (r. Aki Kaurismäki) pe 01 decembrie. Killers of the Flower Moon (r. Martin Scorsese) rulează deja în cinematografele din România.

În primul trimestru al lui 2024 ne vom putea bucura în cinema de The Old Oak (r. Ken Loach) - 05 ianuarie, About Dry Grasses (r. Nuri Bilge Ceylan) - 12 ianuarie, Four Daughters (r. Kaouther Ben Hania) - 12 ianuarie, Perfect Days (r. Wim Wenders) - 26 ianuarie, A Brighter Tomorrow (r. Nanni Moretti) - 02 februarie, Poor Things (r. Yorgos Lanthimos) - Leul de Aur la Veneția, 09 februarie, The Zone of Interest (r. Jonathan Glazer) - 16 februarie, Pot-au-Feu (r. Tran Anh Hung) - 22 februarie, Pe Adamant (r. Nicolas Philibert) - Ursul de Aur la Berlin, 15 martie, The Book of Solutions (r. Michel Gondry) - 22 martie. Club Zero (r. Jessica Hausner) și Only the River Flows (r. Wei Shujun) nu au încă datele confirmate.

Anatomia unei prăbușiri, About Dry Grasses, Pe Adamant și Only the River Flows sunt distribuite în România de Voodoo Films. Jeanne du Barry, The Old Oak/La Stejarul bătrân, Pot-au-feu/Dragoste la foc mic, Club Zero și A Brighter Tomorrow sunt distribuite în România de Independența Film. Fallen Leaves, Perfect Days, The Zone of Interest, Four Daughters și The Book of Solutions sunt distribuite în România de Bad Unicorn. Killers of the Flower Moon este distribuit în România de Ro Image 2000. Poor Things este distribuit de Forum Film România.

În 2024 Les Films de Cannes à Bucarest va reveni cu ediția aniversară de 15 ani.

