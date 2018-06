”Booktuberi”: la 12 ani, au zeci de mii de urmăritori și milioane de vizualizări

Pro TV

Aţi auzit de conceptul de "booktuber"? Dacă nu, aflaţi că este un fel de vlog, pe YouTube, în care anumite persoane vorbesc despre cărţile pe care le-au citit şi le fac recenzii.

Este "la modă" în special în rândul tinerilor. Sâmbătă la Bookfest şi-au dat întâlnire câţiva copii, care se ocupă cu aşa ceva şi deja au mii de fani care îi urmăresc pe internet. Împreună, aduna milioane de vizualizări şi, la 12 ani, chiar au început să şi câştige din asta. Deocamdată, cărţi.

Dariana are 12 ani şi face "booktube", adică are un cont pe YouTube, în care vorbeşte despre cărţile pe care le-a citit. Într-un an de zile şi-a format o comunitate de peste 12 mii de copii care îi ascultă recenziile.

Dariana: “Aş vrea să îi conving şi pe alţi copii să citească, aşa cum o fac eu. Să fie o activitate pe care o fac în fiecare zi.”

Mama Darianei: “Dacă stau să mă gândesc, eu nu am participat cu prea mult, ea s-a descurcat singură, a a învăţat să editeze. Totul a pornit de la faptul că îi place să citească foarte mult, a citit sute de cărţi la 12 ani. Peste 200 de cărţi.”

Dariana a postat 200 de filmuleţe pe canulul ei care au peste un milion de vizualizări. Editurile caută deja astfel de copii, dornici să citească.

Daria: “Noi suntem Booktuberi, o denumire mai de cititori a cărţii de youtuber. De curând am trecut de un milion de vizualizări pentru filmuleţele mele.”

Tatăl Dariei: “A venit la mine şi mi-a spus că vrea camera de filmat şi că vrea să filmeze clipuri despre cărţi şi că se cheamă booktuber. Mi se pare minunat că citeşte şi că le povesteşte despre cărţi şi altor copii.”

Ştefania: “Înţelegi cum ar trebui să filimezi, cum ar trebui să vorbeşti, pentru că la început ai emoţii şi te bâlbâi, dar după aceea îţi e mult mai uşor.”



Aceşti copii au citit deja sute de cărţi. Din păcate, însă, ei sunt excepţia de la regulă. În cele mai multe familii din România, lectura nu este o prioritate.

Piaţa de carte din România este una dintre cele mai slabe din Europa, cu o valoare de 50 de milioane de euro. Într-un sfert din casele noastre, nu vom găsi nicio carte, în timp ce 40 la sută dintre români au recunoscut că nu citesc deloc.

