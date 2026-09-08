Evenimentul are loc în 26 septembrie în București, la The Pub, iar alături de el pe scenă se vor afla Luca Fareri la baterie, Fabio Crespiatico la chitară bas şi Sebastian Marino la claviaturi.

În deschiderea concertului Gianluca D’Alessio, vor cânta Olly şi Călin, precizează organizatorii evenimentului într-un comunicat de prtesă.

Călin Grigoriu este un muzician, chitarist clasic și electric, aranjor și compozitor român. ”Mereu proaspăt şi novator în expresie, Călin abordează orice tip de chitară cu un rafinament desăvârşit, demonstrând un profesionalism nemaiîntâlnit la niciun ghitarist din generaţia lui”, arată sursa citată.

Olivia Păun, voce şi flaut, este absolventă a Universității de Muzică București, cu o vastă experiență pe scena muzicală atât în țară cât și peste hotare.

Gianluca D’Alessio este chitarist, profesor, aranjor-producător şi recent a fost membru în orchestra celebrului festival de la Sanremo (2025, 2026).

El a început să studieze chitara la vârsta de treisprezece ani. După absolvirea celebrei Universitate della Musica din Roma, artistul a colaborat cu: RAI Orchestra (unde este angajat în prezent), Berliner Sinfonie Orkester, Kiel Orchestra Filarmonicii, Orchestra Mediteranei, Orchestra Filarmonicii Italiene, Coolio, Snoop Dogg, Claudio Baglioni, Ermal Meta, Arisa, Simone Cristicchi, Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree), John Giblin (Simple Minds, Paul McCartney) and many others.

Paralel cu activitatea de concert şi studio, Gianluca D’Alessio desfășoară activități didactice în „Școala de Rock” înființată în 2010, unde ocupă și rolul de Director Didactic și în școala Percentomusica din Roma.

Gianluca D’Alessio a înregistrat trei albume ca solist: Metonimia distribuit de Overlook Italia (2000), Sunrise Markets distribuit de label-ul englez Burning Shed (2018) şi Oceans of Time, lansat în 2022, un album concept inspirat dintr-un roman al lui Bram Stoker. Din 2010 este “endorser” de chitare Gibson.