China injectează zeci de miliarde de dolari în opt bănci și companii de asigurări de stat pentru a consolida sistemul financiar al țării și a stimula economia, aflată în încetinire, scrie luni BBC.

Decizia Beijingului vine în contextul în care China va avea anul acesta cea mai mică creștere economică din ultimii 27 de ani, arată sursa citată.

Această infuzie de capital, coordonată de Ministerul de Finanțe al Chinei, va totaliza 360 de miliarde de yuani (53,6 miliarde de dolari), a anunțat agenția de știri de stat Xinhua.

Agenția a precizat că măsura „va contribui la consolidarea capacităților lor operaționale solide, a rezilienței la riscuri și a capacității de a deservi economia reală”.

Aceasta este cea mai recentă inițiativă a Beijingului de a revigora a doua cea mai mare economie a lumii, în contextul în care aceasta se confruntă cu probleme precum tensiunile comerciale cu Occidentul, impactul conflictului legat de Iran și îmbătrânirea populației.

Pachetul financiar va sprijini trei mari instituții bancare și cinci companii de asigurări, inclusiv Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China și China Export & Credit Insurance Corporation.

Publicația de stat Global Times a afirmat că acest demers „va oferi băncilor și instituțiilor financiare mai multe resurse de direcționat către creditarea economiei reale, consolidând totodată capacitatea acestora de a rezista șocurilor externe într-o perioadă de incertitudine financiară globală”.

Ținta de creștere economică a Chinei, redusă la maxim 5%, cea mai mică din 1991

Președintele Xi Jinping consideră de mult timp stabilitatea financiară drept un element esențial pentru securitatea națională a Chinei. Anunțurile din acest weekend survin în timp ce Beijingul urmărește să remodeleze economia pentru a face față unor provocări precum scăderea populației active, declinul de lungă durată al pieței imobiliare și rivalitatea comercială și tehnologică continuă cu SUA.

Creșterea economică a Chinei a încetinit brusc în perioada aprilie-iunie, întrucât cererea internă scăzută și impactul conflictului legat de Iran asupra prețurilor petrolului au umbrit performanța solidă a exporturilor țării.

Datele oficiale privind Produsul Intern Brut (PIB), publicate în iulie, au indicat o creștere economică de 4,3% în al doilea trimestru – sub ținta anuală a Beijingului – după un avans de 5% în primul trimestru.

În luna martie, Beijingul a redus ținta de creștere la un interval de 4,5%-5% – cel mai scăzut obiectiv de expansiune economică din 1991 –, o măsură despre care unii analiști afirmă că a oferit autorităților spațiul necesar pentru a recunoaște slăbiciunile economice preexistente.

Economiștii chinezi spun că e nevoie și de mai mult sprijin fiscal din partea Beijingului

Presa economică din China apreciază decizia Beijingului drept ”un pas în direcția bună”, după cum scrie South China Morning Post (SCMP). Cu toate acestea, analiștii susțin că este nevoie de măsuri suplimentare de sprijin fiscal pentru a revigora cererea de credite și pentru a asigura o utilizare mai eficientă a noului capital – apreciază publicația din Hong Kong, care se prezintă ca o media independentă.

Experții citați de SCMP au remarcat că inițiativa extinde un proces de recapitalizare început în 2025 – concentrat inițial în mare parte pe bănci – către companii de asigurări și alte instituții financiare, reflectând un efort mai amplu de consolidare a rezervelor de capital în întregul sistem financiar.

Raymond Yeung, economist-șef la ANZ Bank, a declarat că mediul caracterizat prin rate scăzute ale dobânzii exercită presiuni atât asupra asigurătorilor, cât și asupra băncilor, reducând randamentele investițiilor pentru primii și diminuând marjele nete de dobândă pentru bănci.

„Injectarea de capital vizează protejarea stabilității financiare, în special pe fondul îngrijorărilor persistente legate de creditele neperformante ale băncilor”, a adăugat el.

Într-o notă publicată luni, analiștii conduși de Xiong Yuan, economist-șef la Guosheng Securities, au precizat că măsura urmărește în principal consolidarea capitalului instituțiilor financiare; ratele scăzute ale dobânzii au încetinit capacitatea acestora de a-și spori capitalul, îngreunând astfel menținerea unor rezerve de capital adecvate.

Conform SCMP, circa 8,9 miliarde de dolari din cele 54 de miliarde de dolari care vor fi injectate în băncile și companiile de asigurări de stat anunțate au fost luate de puterea de la Beijing din sectorul tutunului.