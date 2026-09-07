Imaginează-ți că te îmbarci astăzi pe un vas și nu te întorci acasă mai bine de un an de zile. Aceasta este realitatea pentru pasagerii celei mai lungi croaziere fără escală din lume, care a plecat luni din Roma, scrie publicația slovenă Cekin.

Nava de lux Regatta, parte a programului Explorations by Norwegian, va fi pe mare timp de 371 de zile, perioadă în care va vizita 220 de porturi din 62 de țări. Este o călătorie concepută pentru a fi o explorare lentă a lumii, nu doar o „bifare” rapidă a atracțiilor turistice.

În fiecare dimineață, într-o altă parte a lumii

În lunile următoare, pasagerii vor călători către unele dintre cele mai faimoase și îndepărtate destinații de pe planetă, traversând Europa, Africa, Asia și cele două Americi. Printre altele, escalele europene includ Santorini, Napoli, Copenhaga și Helsinki. În Africa, vor vizita Capul Verde, Cape Town și Zanzibar.

Vasul de croazieră va naviga apoi spre Asia, unde programul include Hiroshima, insula Jeju din Coreea de Sud, Colombo din Sri Lanka și Maldive. Partea americană a traseului este, de asemenea, deosebit de impresionantă, incluzând atât ghețarii din Alaska, cât și pădurea tropicală amazoniană.

Preț? Peste 65.000 de euro

O astfel de aventură, desigur, vine cu un preț ridicat. Excursia costă în jur de 65.700 de euro de persoană, așa că doar un mic procent dintre pasionații de călătorii și-o pot permite. Cu toate acestea, interesul este mare, deoarece înscrierile pentru călătoria din acest an s-au epuizat de mult.

Pentru cei care nu își permit o călătorie de un an, compania oferă și itinerarii mai scurte. O opțiune populară este o croazieră de 19 zile în Turcia, Insulele Grecești și Malta.

Au împins limitele croazierelor

Cea mai lungă croazieră din toate timpurile a fost până acum cea organizată de Royal Caribbean, ”Ultimate World Cruise”, care a durat 274 de nopți. Noua călătorie a navei Regatta a depășit semnificativ acest interval, stabilind un nou record în lumea croazierelor.

Pentru mulți, un an pe o navă pare o perioadă de timp aproape inimaginabil de lungă. Pe de altă parte, este o experiență care îți permite să faci ceva ce o vacanță obișnuită nu poate face: poți descoperi lumea încet, fără graba constantă, fără a face bagaje și fără a prinde avioanele.