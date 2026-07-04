Potrivit CNN, anunțul a fost făcut de directorul general al companiei de organizare a evenimentelor care se află în spatele viitorului tur al Mediteranei.

Croaziera „De la Atena la Veneția”, care va pleca din Grecia pe 5 iulie, urma să acosteze în orașul portuar turc Kuşadası două zile mai târziu, urmată de o vizită la Istanbul, potrivit Atlantis Events, compania care organizează călătoria.

Însă, într-o mișcare controversată, autoritățile locale din Turcia au declarat că au anulat „evenimentul”, întrucât nava – care urma să găzduiască peste 1.000 de pasageri din SUA – a fost închiriată de grupuri „cunoscute pentru comportamente incompatibile cu structura societății noastre și cu valorile noastre morale”.

Nava, numită „Scarlet Lady”, este deținută de compania de croaziere Virgin Voyages, susținută de Richard Branson, potrivit MarineTraffic. Atlantis Events a transmis că nava va face acum escală la Cairo, în Egipt, și pe insula grecească Creta, în loc de Turcia.

Partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan a adoptat o retorică din ce în ce mai dură împotriva comunității LGBTQ+ în ultimul deceniu, stârnind critici din partea grupurilor pentru drepturile omului. Autoritățile au interzis marșurile Pride în Istanbul încă din 2015, invocând motive de siguranță și securitate publică.

„Sincer să fiu, este destul de uimitor. Adică, motivul invocat este faptul că este vorba de un grup gay”, a declarat Rich Campbell, președintele și directorul executiv al Atlantis Events, pentru CNN, referindu-se la decizia Turciei de a bloca vizitele navei de croazieră.

„Mă îngrijorează foarte mult când o țară decide că poate alege care turiști au voie să intre și care nu”, a adăugat el.

Campbell a spus că este pentru prima dată în 36 de ani când companiei i s-a „spus în mod direct că nu putem acosta aici din cauza identității noastre”.

CNN a contactat Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, ambasada Turciei la Washington și Virgin Voyages pentru a obține un comentariu.