Corespondent PROTV: „iPhone-urile 18 Pro sunt mai Pro ca oricând pentru că au niște funcții pe cameră care le separă cumva de restul gamei. Culoarea vedetă a anului pe iPhone 18 Pro Max este burgundy. Anul trecut aveam cosmic orange, iar anul acesta avem o altă culoare. Iar din punctv de vedere al desingului nu ar fi ceva nou la el, ba chiar am reușit să potrivesc cu ceva de la generația precedentă, însă sunt câteva schimbări care fac acest telefon mai bun ca cel de anul trecut. În primul rând aș începe cu procesorul A20 Pro, care este ajutat și de o răcire mai bună în toată partea de spate de dedesubt, este o placă capabilă să scoată absolut toată căldura pe care o generează procesorul. Procesorul poate să rămână mult timp la turație mai înaltă și să ajute acest telefon, de exemplu, în situații de export.”

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