Serviciul Secret le-a spus jurnaliștilor prezenți în exteriorul Casei Albe să se adăpostească în sala de presă în jurul orei locale 10:02 (15:02 GMT), la scurt timp după ce vehiculul s-a lovit de un panou informativ din Parcul Lafayette, situat în zona de nord a reședinței prezidențiale, informează Agerpres.

Într-un videoclip distribuit de Martin Austermuhle, reporter al publicației digitale The Washington Sun, se poate vedea vehiculul implicat în ciocnire, înconjurat de agenți ai Poliției Metropolitane din Washington și de membri ai Gărzii Naționale. Agenții au deschis apoi ușa șoferului și au scos cu forța din vehicul un bărbat, care a fost imobilizat de mai mulți agenți după o luptă.

La ora locală 10:40 (15:40 GMT), vehiculul încă nu fusese ridicat de la locul incidentului și era înconjurat de membri ai Gărzii Naționale, pe care președintele american Donald Trump îi menține desfășurați la Washington din 2025, cu scopul de a sprijini forțele de securitate locale.

Președintele Donald Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat, printre care un episod în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă, pe 25 aprilie, când un bărbat înarmat a sărit peste o parte din dispozitivul de securitate, ceea ce a determinat evacuarea președintelui Trump, a primei doamne Melania Trump și a membrilor cabinetului prezenți la eveniment.