REZULTATE BACALAUREAT 2018. Notele înainte de contestații vor fi afișate pe edu.ro

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Elevii care au susținut examenul își vor afla notele, înainte de contestații, pe edu.ro, miercuri, până în ora 12.00.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Afişarea primelor rezultate, care se va face în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12,00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12,00 - 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Potrivit MEN, pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile - 118.856 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 18.015 - din promoţiile anterioare.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise s-a făcut în intervalul 7,30 - 8,30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise a fost de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

"Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio", a precizat Ministerul Educației înaintea examenului.

Nu a fost permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Cei surprinşi în aceste situaţii au fost eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, precizează MEN.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6, cel puţin, la probele scrise.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate "nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii".

Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.

SNSPA scoate la concurs peste 1.600 de locuri la licenţă şi masterat, la fel ca anul trecut

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de SNSPA, rectorul Remus Pricopie a supus aprobării Senatului universităţii o decizie care "încurajează accesul la educaţie".

"Pe măsură ce creşte nivelul de educaţie, creşte, de asemenea, şansa unei persoane de a ocupa un loc pe piaţa muncii. Conform datelor furnizate de Eurostat şi de Banca Mondială, în România 1 din 5 tineri nu este cuprins în nicio formă de şcolarizare sau pregătire şi/ sau nu are un loc de muncă. Mai mult, România este a doua cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, cu 40% din populaţie aflată în zona de risc de sărăcie şi de excluziune socială. În aceste condiţii şi văzând că, din păcate, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, îşi menţine decizia iraţională în privinţa diminuării numărului de locuri bugetate alocate celor mai căutate universităţi din România, am luat decizia ca la SNSPA să oferim o şansă tinerilor care vor să înveţe. Vom scoate la concursul de admitere de anul acesta acelaşi număr de locuri ca în 2017, vom suplimenta numărul locurilor cu finanţare de la bugetul de stat, alocate de Ministerul Educaţiei, cu 15 locuri pentru studiile universitare de licenţă, respectiv 150 de locuri pentru studiile universitare de masterat, acestea fiind finanţate din veniturile proprii ale universităţii. Totodată, vom acorda şi anul acesta, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, nouă locuri cu scutire de taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament. Scutirea de taxă se face pentru cei trei ani de studii. Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia şi de locuri gratuite în cămin şi de alte facilităţi în funcţie de mediile obţinute (burse, sprijin financiar pentru procurarea de îmbrăcăminte etc)", spune rectorul SNSPA, Remus Pricopie, citat în comunicat.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Subiecte din Eminescu, Arghezi, Barbu sau Blaga - la proba scrisă de Limba şi literatura română

Absolvenţii liceelor cu profil real au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi, iar cei de la liceele cu profil uman - tot un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularităţi ale unui text poetic aparţinând lui Ion Barbu sau lui Lucian Blaga.

La primele două subiecte, absolvenţii de liceu, atât de la uman cât şi de la real, au avut de rezolvat cerinţe pe baza textelor "Note de călătorie" de Anton Holban şi "Ultima oră" de Mihail Sebastian.

