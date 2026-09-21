Au fost înregistrate 86 de voturi „pentru” și 22 de abțineri, potrivit Agerpres.

Măsura vizează părinții singuri

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD, UDMR și USR, măsura „nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur”.

„Impactul bugetar și administrativ al măsurii este redus, având în vedere ponderea relativ limitată a beneficiarilor și faptul că aceasta nu presupune acordarea unor prestații financiare directe din bugetul public”, au explicat inițiatorii.

Camera Deputaților are votul final

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.