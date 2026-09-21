Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au intervenit pe Bulevardul Tineretului din București, unde partea din față și cele laterale din balustrada de beton s-au desprins de la balconul unui bloc de locuințe și s-au prăbușit peste un autoturism parcat, potrivit News.ro.

În urma incidentului nu au fost raportate victime.

Oficiali din cadrul ISU București-Ilfov au declarat pentru News.ro că nu este nevoie de îndepărtarea sau de ancorarea vreunui alt element de construcție care să facă parte din imobil.

La locul incidentului a fost solicitată, conform procedurilor, prezența unui specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care va face evaluarea proprie și va stabili măsurile care trebuie luate în această situație.

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