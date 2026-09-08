Alături de ei ar fi fost și un judecător din Constanța, dar și oameni de afaceri, iar zborul a fost plătit de Camera de Comerț. Informațiile au fost divulgate de un hacker, care susține că a spart serverele companiei care a închiriat avionul.

Zborul ar fi avut loc pe 8 iulie, de pe Aeroportul Băneasa din capitală spre Mykonos, o insulă cunoscută din Grecia. Este supranumită și "insula bogaților", din cauza luxului etalat, a prețurilor ridicate și petrecerilor exclusiviste.

La bordul avionului privat, conform jurnaliștilor de la NewsCenter.ro, s-ar fi aflat 13 pasageri.

Un hacker susține că a spart baza de date a companiei de la care a fost închiriat avionul privat și a scos la vânzare datele confidențiale ale tuturor clienților în schimbul a 3 bitcoin, aproximativ 200.000 de euro.

Până la această oră, compania vizată nu ne-a confirmat dacă serverele i-au fost afectate sau nu.

Zborul a fost plătit de Camera de Comerț și Industrie, condusă de Mihai Daraban, și el în avion. De altfel, instituția ne-a transmis că este una privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat.

Deplasarea ar fi avut ca scop o întâlnire de lucru cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune.

Și fostul ministru Florin Manole recunoaște că s-a aflat printre pasagerii zborului de pe 8 iulie: "Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile."

În schimb, Victor Ponta spune că zboară atât de des încât nu-și mai amintește dacă a fost în acel avion: ”Nu știu dacă am zburat, habar n-am. Zbor foarte des. Eu merg deseori cu domnul Daraban la întâlniri, am fost și o să mă mai duc. Cu siguranță nu mi-a plătit nimeni nimic, nu au fost bani publici. Sunt foarte atent la lucrurile astea”.

Inclusiv președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru ar fi fost la bord. De altfel, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și face verificări dacă nu cumva judecătorul a încălcat normele Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor.

I-am contactat pentru puncte de vedere și pe judecătorul CCR, Cristian Deliorga, dar și pe omul de afaceri Gruia Stoica, în trecut condamnat, și el pasager al zborului, conform jurnaliștilor NewsCenter. Doar cel din urmă ne-a răspuns printr-o fotografie făcută într-un avion, care sugerează că este plecat.

Eventuala prezență a unui judecător al Curții Constituționale într-un zbor privat, alături de oameni politici, redeschide discuția veniturilor mari ale judecătorilor CCR, asigurate tocmai pentru că integritatea lor să nu poată fi „cumpărată”.

Președintele Senatului a anunțat că zborul privat către Mykonos va fi anchetat în comisia de constituționalitate.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”Vorbim de criterii de transparenţă şi integritate, mai ales când vorbim despre judecătorii Curţii Constituţionale şi cred că ele trebuie să fie aplicate în aceeaşi măsură”.

Conform datelor oficiale, judecătorul CCR Cristian Deliorga câștigă lunar 45.000 de lei brut, la care se mai adaugă sporul de stres, cel pentru condiții de muncă vătămătoare, dar și cel pentru confidențialitate. Încasează și pensie specială de aproximativ 68.000 de lei pe lună, conform ultimei declarații de avere. A fost numit judecător la Curtea Constituțională de Senat, la propunerea PSD, în 2019.