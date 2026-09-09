Individul, care trebuie să plătească 90.000 de lei, a fost prins de autorități cu ajutorul sistemului inteligent de monitorizare, montat în localitate.

Saci plini cu gunoaie, ori moloz au fost găsiți aruncați pe un câmp de la periferia comunei Florești. Făptașul era deja în vizorul autorităților locale, după ce ar fi fost observat de mai multe ori în zonă. Într-o zi, a fost prins de polițiștii locali cum aruncă deșeurile și amendat cu 45.000 de lei. A doua zi, scenariul s-a repetat, iar omul a fost din nou sancționat. Acum, are de plătit 90.000 de lei.

Primarul comunei: „Din punctul nostru de vedere este vorba despre un grup care face aceste lucruri. Adună deșeuri provenite din construcții sau alte zone, iar ulterior, pe parcusul serii, le distribuie, abandonează în locuri nepermise”.

În comună, există un sistemul performant de monitorizare, prin care astfel de fapte pot fi descoperite.

Corespondent Știrile ProTV: „În comună sunt instalate aproape 500 de camere, iar 80% dintele ele sunt inteligente, adică analizează imaginile în timp real și depistează mașinile suspecte. Polițistul local primește o alertă, urmărește traseul, iar în momentul în care mașina intră în zonele cunoscute drept locuri în care oamenii obișnuiesc sa arunce deșeuri, o echipă este trimisă în teren sa prindă făptașii în flagrant”.

Potrivit autorităților locale, numai anul trecut au fost scoase din râul care trece prin comună zeci de kilograme de gunoaie – o cantitate comparabilă cu materialele necesare pentru construcția unei grădinițe.