Ministerul Apărării din Coreea de Sud a transmis că explozia a avut loc în timpul unei operațiuni nespecificate în apropierea liniei de demarcație militară din secțiunea vestică a zonei tampon de frontieră, cunoscută în mod obișnuit sub numele de DMZ.

Cauza exploziei nu este clară, deocamdată, a precizat ministerul.

Oficialii sud-coreeni nu au precizat dacă este posibil ca explozia să fi fost provocată de o mină terestră amplasată de Coreea de Nord, care a instalat în ultimele luni mine, bariere antitanc și alte fortificații de primă linie, pe fondul deteriorării accentuate a relațiilor dintre cele două țări rivale, divizate de război.

Ministerul Apărării din Seul nu a răspuns imediat la întrebarea adresată de Associated Press dacă incidentul a determinat armata să întărească securitatea la frontieră.

Doi dintre ofițeri au fost evacuați de la fața locului cu elicopterul, în timp ce al treilea a fost transportat pe cale terestră înainte de a fi evacuat aerian, potrivit ministerului. Ofițerii sunt internați la un spital militar din apropierea capitalei Seul.

Zona demilitarizată (DMZ), care are o lungime de 248 de kilometri și o lățime de 4 kilometri, este una dintre cele mai puternic înarmate frontiere din lume. Se estimează că aproximativ 2 milioane de mine sunt împrăștiate în interiorul și în apropierea frontierei, care este, de asemenea, păzită de garduri de sârmă ghimpată, obstacole antitanc și trupe de luptă de ambele părți.

Zona este o moștenire a Războiului din Coreea din 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistițiu, dar nu cu un tratat de pace.

Tensiunile au crescut de-a lungul frontierei

Coreea de Nord a intensificat ostilitatea printr-o serie de demonstrații militare în această lună, inclusiv lansări de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune duminică, exerciții cu rachete și artilerie cu muniție reală, precum și punerea în funcțiune a unei noi nave de război, în timp ce liderul Kim Jong Un își etalează programul nuclear în plină expansiune, în ciuda apelurilor SUA de a relua diplomația.

În Coreea de Sud au crescut îngrijorările cu privire la intensificarea activității soldaților nord-coreeni în apropierea liniei de demarcație militară, pe măsură ce Coreea de Nord își consolidează apărarea la frontieră în contextul tensiunilor prelungite dintre cele două țări.

Armata sud-coreeană nu a confirmat oficial informațiile din presă potrivit cărora soldații nord-coreeni au traversat linia de demarcație de peste 20 de ori numai în luna august, în cadrul operațiunilor de pe linia frontului.

Armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment pentru a respinge aproximativ 10 soldați nord-coreeni care au traversat linia de demarcație în secțiunea estică a zonei demilitarizate (DMZ) în aprilie 2025. Soldații nord-coreeni s-au retras după ce Coreea de Sud a difuzat avertismente audio și a tras focurile de avertisment, neavând loc ciocniri. În iunie 2024, trupele nord-coreene au traversat granița de trei ori, determinând Coreea de Sud să tragă focuri de avertisment.

În ultimii ani, liderul nord-coreean Kim Jong Un a suspendat practic orice formă de cooperare și diplomație cu Coreea de Sud, declarând în același timp Seulul drept cel mai ostil dușman al său, pe fondul unui impas în negocierile sale mai ample privind programul nuclear cu Washingtonul.

În anii trecuți, minele nord-coreene au fost ocazional purtate de apele unui râu umflat de viituri în Coreea de Sud, ucigând sau rănind civili. În august 2015, exploziile unor mine terestre au mutilat doi soldați sud-coreeni și au provocat o escaladare a tensiunilor între cele două Corei.