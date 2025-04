USR a fugit după doi candidați și a rămas fără niciunul. Ce se întâmplă acum cu Elena Lasconi și Nicușor Dan

Cei din USR spun că vor ataca în instanță decizia Biroului Electoral Central. În schimb, Elena Lasconi a declarat că răspunsul BEC a fost unul corect și previzibil. Lasconi a transmis că va ataca, la rândul ei, în instanță decizia USR de a-i retrage sprijinul politic și implicit susținerea financiară.

Biroul Electoral Central a decis că USR nu are voie să-l susțină în campania electorală pe Nicușor Dan. Cei din USR au reacționat printr-un comunicat transmis presei:

"Este un abuz fără precedent. Nu BEC și, cu siguranță, nu AUR decid ce are voie un partid democratic să spună. Avem tot dreptul să susținem un candidat cu care împărtășim valori proeuropene și care are șanse să câștige în fața extremiștilor și să explicăm alegătorilor noștri de ce această alegere este una de responsabilitate. (…) USR va contesta în instanță această decizie care creează un precedent periculos și deschide calea pentru cenzură politică mascată sub argumente birocratice(…)".

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale: "Eu pot să cred că BEC poate să dea o dispoziție către un partid care are un candidat. Dar nu poate să interzică o autoritate unei persoane care este membru de partid să facă orice fel de activitate politică dorește".

Elena Lasconi dă în judecată partidul pe care îl conduce pentru a fi lăsată să candideze

De cealaltă parte, Elena Lasconi salută decizia Biroul Electoral Central și spune că decizia a fost una corectă. Lasconi va avea o întâlnire cu avocații ei pentru a începe procedura de acționare în instanță a deciziei prin care i-a fost retrasă susținerea politică și financiară.

Elena Lasconi, candidat la alegerile prezidențiale: "O să îmi caut dreptatea în justiție și am convingerea că lucrurile vor intra în linie dreaptă de săptămâna viitoare, o să am acces inclusiv la partea financiară și că o să am o echipă de campanie și o să îmi pot continua campania".

În acest moment, partidul USR nu îl va mai putea ajuta pe Nicușor Dan în această campanie electorală, dar nici pe Elena Lasconi, care a spus că va continua singură campania.

Individual, mai mulți lideri din partid au spus că se vor folosi de propriile conturi de pe rețelele sociale pentru a-și putea promova favoriții, fără să fie trași la răspundere de Biroul Electoral Central.

