Ce ar face fostul șef SIE Silviu Predoiu dacă americanii ar vrea să aducă în România bombe nucleare tactice

Silviu Predoiu, candidatul Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN), la alegerile prezidențiale, spune că ar fi împotriva aducerii armelor nucleare tactice pe teritoriul României, punctând că acestea ne-ar transforma într-o ţintă suplimentară.

Fostul director adjunct al SIE a fost întrebat, în cadrul dezbaterii organizate la Palatul Cotroceni de Televiziunea Română, ce ar face ca preşedinte în scenariul în care americanii ar vrea să aducă bombe nucleare tactice la baza de la Mihail Kogălniceanu.

”Există aliați care solicită în prezent să fie detașate pe teritoriul României arme tactice nucleare. Poziția mea ar fi reținută. Decizia ar trebui să fie luată în CSAT. Dar poziția mea în CSAT unde președintele are un singur vot care este egal cu al oricărui alt membru din stat, ar fi împotrivă. Mi se pare că nu aceasta este calea pentru a ne asigura stabilitatea și siguranța. Vedem că state cu mari puteri nucleare sunt amenințate în permanență în diferite feluri, nu că nu ar merita, dar cu ce ne-ar ajuta în acest moment armele nucleare? Ne-ar transforma într-o țintă suplimentară”, a declarat Silviu Predoiu.

Totodată, oficialul a mai ținut să specifice faptul că asigurarea unei securități ține de forțele armate ale țării noastre.

”Nu cred că ar fi o garanție de securitate. Garanția de securitate o reprezintă forțele armate ale României.”, mai spune Predoiu.

