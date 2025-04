Răspunsul ironic al unui fost şef al SIE, întrebat dacă serviciile secrete l-au racolat pe Călin Georgescu

Pe de altă parte, Silviu Predoiu îşi exprimă ”rezervele” cu privire la o posibilă racolare a lui Călin Georgescu de către serviciile secrete din România, atât în perioada comunistă, cât şi după Revoluţie.

”Nu cred şi, teoretic, ar fi trebuit să aud cât am fost activ, că nu e o creaţie pe genunchi. Eu nu cred în această creaţie, în această variantă. Domnul Georgescu a fost cu certitudine votat de un număr mare de rezervişti. Şi am auzit comentarii, discuţii, trăind între două lumi, am auzit aceste comentarii, dar nu pentru simpatie faţă de domnul Georgescu, ci aşa cum l-au votat cei mai mulţi pe domnul Georgescu, din furie, din antipatie faţă de cei de la putere. Normal că nu l-au votat pe domnul Ciolacu, care i-a făcut nesimţiţi pe toţi militarii in corpore, a spus ”nesimţiţii cu pensiile speciale”, şi l-au votat pe Georgescu, care măcar n-a spus nimic. Deci s-au găsit rezervişti, suficient de mulţi probabil, care au spus: ”Asta este soluţia. Măcar să-i dăm o palmă celuilalt”, a explicat Silviu Predoiu într-o emisiune televizată, potrivit News.ro.

Fostul șef al SIE, despre Georgescu: ”Nu cred că ai căuta o persoană care are informaţii de la marţieni”

Fostul director al SIE susţine că nici în perioada comunistă, nici în democraţie serviciile secrete din România nu ar fi racolat o persoană cu profilul lui Călin Georgescu.

”Am rezerve vis-a-vis de o colaborare cu serviciile, pentru că mă uit la profilul dumnealui. Şi nu cred că aşa ceva ai căuta pentru un serviciu, nici într-o epocă, nici în cealaltă. Nu căutai o persoană care stă de vorbă cu preotesele lui Decebal sau care are informaţii de la marţieni. Şi am mai spus acest lucru. Afirmaţiile acelea, că a lucrat 17 ani la ONU, că a fost la Clubul de la Roma, care s-au dovedit false. Cineva asociat serviciilor, sau sprijinit de servicii, nu se aruncă într-o zonă care poate fi atât de uşor demontată şi dovedită ca fiind falsă”, a conchis Silviu Predoiu.

În toamna anului trecut, premierul Marcel Ciolacu, la acel moment candidat PSD la alegerile prezidenţiale, oferea o declaraţie ambiguă despre pensionarii speciali.

„Sunt două categorii mari, unde iarăşi, cei care urlă acum cu nesimţire, fiindcă nu pot să le spun altfel, vorbim de poliţişti şi de militari, de la MAPN, pe care i-au încadrat la un moment dat la pensii speciale, pentru că Ceauşescu aşa a gândit, ca ei să nu aibă contribuţii la pensii, în schimb viitorul este în funcţie de contribuţia fiecăruia la sistemul de pensii”, spunea Marcel Ciolacu.

Imediat, pe reţele sociale s-a rostogolit un clip video în care Marcel Ciolacu era criticat vehement pentru că i-a numit ”nesimţiţi” pe rezerviştii militari.

Ulterior, premierul a revenit cu explicaţii acuzând faptul că declaraţia sa a fost trunchiată şi că vorbele i-au fost scoase din context.

”M-am referit la nişte nesimţiţi care în acest moment apar în spaţiul public, după ce ei au trecut în PNRR faptul că pensiile militarilor şi ale poliţiştilor sunt pensii speciale. Şi tot aceiaşi nesimţiţi au trecut în PNRR acel celebru parcă 9,4%, ceea ce ar fi dus ca pensiile să nu se mărească în următorii 50 de ani”, a afirmat Marcel Ciolacu, cu trimitere la liderii USR, care au scris proiectul PNRR în 2021, când s-au aflat la guvernare alături de PNL pentru opt luni.

