Motivul pentru care Nicușor Dan nu spune cine îi donează bani pentru campanie. ”Au afaceri absolut corecte”

Nicușor Dan a menţionat că numele acestora va apărea în următoarea sa declaraţie de avere. Totodată, a dat asigurări că este vorba despre "oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte".

"Legea obligă la comunicare către stat a donatorilor cu peste 5.000 de lei, ceea ce eu am făcut pentru 2024. Şi, dacă vă uitaţi pe declaraţia de avere pe care am depus-o odată cu dosarul de candidatură la preşedinţie, o să vedeţi o listă destul de consistentă cu oameni care au donat peste 5.000 de lei. Voi face acelaşi lucru în următoarea declaraţie de avere, dar atâta timp cât nu am acceptul oamenilor acestora să le fac public numele acum, nu o s-o fac. Sunt oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte", a spus el, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.

Nicuşor Dan a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora, în timpul mandatului la Primăria Capitalei, i-ar fi favorizat pe cei care au făcut donaţii pentru campania sa, la alegerile locale.

"Ovidiu Liliac este fost coleg de liceu. Dacă nu mă înşel, mi-a donat 10.000 de lei în campania din 2020. O firmă la care lucra a avut un contract - nu mai ţin minte dacă anterior - nu există niciun fel de legătură între aceste două lucruri. Ştefania Simion - da, am colaborat în perioada în care am fost ONG-ist. M-a împrumutat cu nişte bani pe care i-am dat înapoi, tot în 2020, pentru ca să strâng suma pe care statul mi-a dat-o ulterior înapoi. După aceea a dat un concurs şi s-a angajat la primărie. Nu e absolut nimic în neregulă", a precizat edilul general.

”Nu i-am cerut niciodată Elenei Lasconi să se retragă”

Nicuşor Dan a reiterat faptul că se va retrage din cursă în cazul în care sondajele vor confirma o finală Ponta - Simion, iar el nu va fi cel mai bine clasat dintre candidaţii pro-occidentali.

"Pentru moment (nu voi lua legătura cu contracandidaţii pro-occidentali - n.r.) Aşteptăm să vedem ca această perspectivă să se concretizeze. Mai sunt patru săptămâni şi puţin din campania electorală. Peste vreo două săptămâni mai discutăm", a spus el.

Edilul general a subliniat că nu i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa pentru prezidenţiale în favoarea fostului lider PNL, Nicolae Ciucă.

"Nu i-am cerut vreodată Elenei Lasconi să se retragă. Sperând că în mandatul 2024 - 2028 o să avem o majoritate de dreapta, cum am avut în mandatul 2020 - 2024, am participat la evenimentele de campanie ale PNL, ale USR şi ale Forţei Dreptei, înainte ca domnul Orban să se retragă, încercând să fiu echilibrat cu aceste partide şi sperând într-o majoritate de dreapta în Consiliul General. Domnul Orban s-a retras. Public am spus că voi vota unul dintre aceşti doi candidaţi. Apoi s-a creat o mişcare, online mai ales, în care multă lume s-a dus către Elena Lasconi şi atunci am votat-o pe doamna Lasconi, pentru că credeam, cum s-a şi dovedit, că are şanse să intre în turul doi", a spus Nicuşor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: