Ilie Bolojan: România îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de democraţie. Vom asigura alegeri libere, transparente şi corecte

Ne concentrăm atât pe aspectele practice ale securizării procesului electoral, cât şi pe consolidarea încrederii colective în democraţia noastră”, spune Bolojan.

„România îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de democraţie, valorile sale şi alianţele sale-cheie. Vom continua să lucrăm pentru consolidarea instituţiilor noastre, valorificarea lecţiilor învăţate şi asigurarea unor alegeri libere, transparente şi corecte, care să reflecte, de asemenea, dezbaterea noastră politică dinamică şi angajamentul faţă de libertatea de exprimare”, afirmă Bolojan într-un mesaj pe reţeaua X.

