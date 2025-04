DOCUMENT CNSAS: Crin Antonescu a dat o declarație la Securitate în 1988 despre un coleg profesor

Cu toate acestea, CNSAS precizează că nu i se poate atribui calitarea de colaborator al Securităţii.

Informaţia este cuprinsă în adeverinţa oficială emisă de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

”În baza Notei de Constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025, întocmită de către Directia de Specialitate din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in care se regasesc urmatoarele elemente: domnul ANTONESCU George Crin Laurentiu figureaza in dosarul fond informativ nr. | 1068594 (FI 12275/TL) cota C.N.S.A.S. — titular C.S. In cadrul cercetarii informative initiate de Securitate asupra domnului C.S., precum si a anturajului acestuia, titularul adeverintei, profesor de istorie la Şcoala generală Niculiţel si prieten apropiat cu C.Ş., a fost convocat de organele de Securitate si a dat o declarafie, datată 13.01.1988, olografa, semnata cu numele real”, se arată în adeverinţă.

Potrivit documentului citat, ”elementele mai sus prezentate se circumscriu prevederilor art. 2 lit. b) teza a Il – a, din OUG nr. 24/2008 potrivit cărora: «persoana care a furnizat informatii cuprinse in declaratil, procese — verbale de interogatoriu sau de confruntare, date in timpul anchetei si procesului, in stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al Securitatii, potrivit prezentei definiţii».

”Avand in vedere faptul ca nota de constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025 nu consemnează existenta altor documente sau informatii privind relatia cu organele de Securitate, in cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate retine calitatea de colaborator al Securitatii, in sensul legii.

Totodata, potrivit notei de constatare nr, DI/I/355 din data de 31.03.2025, in urma verificarilor intreprinse pana la data de 31.03.2025 nu au rezultat documente sau informatii privind apartenenta la structurile fostului Minister de Interne, in calitate de ofiter sau subofiter de Securitate sau Militie, astfel incat in cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate retine calitatea de lucrator al Securitatii, in sensul legii”, se mai arată în adeverinţă, potrivit News.ro.

Reacția lui Crin Antonescu: ”L-am acoperit pe prietenul meu”

După publicare acestui document de către CNSAS, Crin Antonescu a susținut o conferință de presă în care a afirmat că nu este colaborator al fostei Securități, ci dimpotrivă, l-a ajutat pe fostul său coleg, pentru că a ”tăinuit informații”.

”Nu am furnizat niciodată nimănui, nici Securității, informații care să dăuneze cuiva. Mai mult decât atât, l-am acoperit pe prietenul meu. Aș putea fi acuzat de tăinuire dacă vechea Securitate ar reveni în funcție. Nu am absolut nimic de ascuns în legătură cu acest lucru. Sunt un om care în permanență am avut trecutul și sub acest aspect și sub altele la vedere.

Îmi aduc aminte că fost o încercare a fostului președinte Traian Băsescu, cu mulți ani în urmă, nu știu, 15-20, a făcut o aluzie sau chiar o acuzație, am ieșit public, i-am cerut dovezi, nu le-a produs, pentru că nu putea să le producă. Și încă o dată vreau ca acest lucru să fie foarte clar pentru toată lumea.”, a spus Crin Antonescu.

