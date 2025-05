Declarațiile lui Simion și Georgescu, întrerupte de poliție. Ce s-a întâmplat în secția de votare

Simion a declaart că a votat „împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”.

George Simion şi Călin Georgescu au venit împreună cu soţiile pentru a vota la alegerile prezidențiale. Cei doi au fost însoţiţi de zeci de persoane care scandau ”Călin Georgescu - preşedinte”.

Cei doi au dorit să facă declarații în secția de votare, dar au fost întrerupți de un polițist care le-a spus că nu au voie.

„Nu e foarte frumos ce aţi făcut, dar nu e nicio o problemă”, a afirmat Simion, iar cei doi au ieşit din secţia de votare.

Ulterior, pe holul secţiei de votare George Simion a declarat că a votat pentru ca viitorul ţării să fie decis de români.

„Am votat împotriva nedreptăţilor făcute poporului român. Am votat împotriva inechităţilor şi umilinţelor la care surorile şi fraţii noştri au fost supuşi în actualele graniţe şi pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor şi împotriva sărăciei. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi. Am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români şi pentru România. Aşa să ne ajute Dumnezeu”, a afirmat Simion.

La rândul său, Călin Georgescu a declarat că România are nevoie de iubire, iertare şi vindecare.

„Am votat pentru ţara noastră de aici şi de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, de iertare şi de vindecare. La final aş vrea să ne amintim de cuvintele înţelepte ale străbunilor noştri care spuneau cu cât suntem mai mulţi, cu atât este mai bine aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici”, a afirmat Georgescu.

