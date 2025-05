CTP: „Românii românoși votează într-un glas cu Budapesta, românii maghiari votează cu Bucureștiul!”

„Îmi amintesc cum, la finala cupei Davis România-SUA, București, 1972, nepotul lui Davis a spus: „I`m very happy to be here, in Budapest!”. Urmat apoi, de-a lungul anilor, de alți străini care au făcut aceeași confuzie, Budapest-Bucharest. Extraordinară atitudinea maghiarilor din România, a UDMR, a președintelui Kelemen Hunor. În turul 1, dl Kelemen a anunțat sprijinul UDMR pentru candidatul Crin Antonescu. Acesta a fost votat în județele Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare cu eficiență mult mai mare decât la îndemnul PSD-PNL. Acum, dl Kelemen a anunțat opțiunea pentru primarul Bucureștiului Nicușor Dan, ÎN OPOZIȚIE cu susținerea afișată de premierul ungar Viktor Orbán pentru candidatul G. Simion!... Carevasăzică, românii românoși votează într-un glas cu Budapesta, românii maghiari votează cu Bucureștiul!”, a susținut gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Liderul maghiarilor din România, Kelemen Hunor, îl susține pe Nicușor Dan

Viktor Orbán a reamintit într-un discurs rostit vineri, la Tihany, că în dezbaterea dintre candidaţii la preşedinţia României, George Simion a spus că acum este timpul unei Europe a naţiunilor, a Europei creştine, în care, a promis liderul AUR, „vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetăţeni europeni”. „Suntem pe deplin de acord”, a spus vineri Viktor Orbán.

Românii şi ungurii sunt cetăţeni cu drepturi depline ai Uniunii Europene şi vor rămâne aşa, iar în lupta pentru creştinism şi suveranitate trebuie să ne bazăm unii pe alţii, a subliniat premierul Viktor Orbán, precizând că guvernul ungar nu susţine „niciun fel de izolare sau represalii” împotriva României.

Pe de altă parte, liderul partidului UDMR, Kelemen Hunor, într-o postare pe social media a făcut public sprijinul său pentru candidatura lui Nicușor Dan. „Simion nu este nici suveranist, nici creștin - el este antihungar! Să nu uităm că în Úzvölgye a dansat pe mormintele bunicilor noștri și să nu uităm că atacă limba noastră maternă, steagurile și simbolurile noastre cu sute de procese. Pe 18 mai, să-l oprim pe Simion, să mergem să votăm pentru Nicușor Dan!”, a scris el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: