Orban îl susține public pe Simion și declară că ”împărțim un destin istoric”. Paradoxal, UDMR îl susține pe Nicușor Dan

Declarațiile au fost făcute într-un discurs oficial, în care Orban l-a citat pe George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale din România.

„Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată în legătură cu creștinismul. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele: «Acum este timpul pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni». Acest lucru nu a fost spus în Ungaria, ci în România, și noi suntem total de acord. Noi împărțim un destin istoric cu poporul român”, a declarat Viktor Orban.

Afirmațiile vin după ce George Simion a afirmat, în timpul dezbaterii de joi seară, că toți etnicii maghiari sunt cetățeni buni ai României.

„Sunt oameni care nu vor binele comunităţilor maghiare din România şi vor să meargă pe aceeaşi direcţie pe care merge Emmanuel Macron şi toţi globaliştii de la Bruxelles, în loc să meargă pe direcţia conservatoare, sănătoasă, la care aderă o majoritate a poporului maghiar. Poporul român şi poporul maghiar au alte obstacole în faţă, alte provocări şi trebuie să fim uniţi în faţa acestor provocări cu poziţii comune”, a spus George Simion.

Romania’s elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.… pic.twitter.com/fAwWAUl4Ep