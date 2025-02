Crin Antonescu le transmite un mesaj celor care ”sunt gata să facă moarte de om pentru Georgescu”

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute luni, la sediul de campanie al Alianţei Electorale "România Înainte", Antonescu a menţionat că situaţia sa financiară din ultimii ani poate fi urmărită în declaraţiile de avere ale soţiei sale, fost comisar european şi europarlamentar.

"Nu am avut niciun fel de datorie financiară de acum mulţi ani, când împreună cu soţia mea a făcut un credit la o bancă pentru achiziţionarea apartamentului în care locuim. S-a terminat de câţiva ani buni - cinci-şase - achitarea acestei datorii. Nu am avut nici înainte, nu am nici acum vreo datorie de vreun fel, ca persoană privată, la nimeni. Nici la stat, nici la privaţi, Iar situaţia averii mele poate fi urmărită în toţi aceşti ani, până astăzi, în urma faptului că soţia mea, fiind persoană publică şi fiind demnitar - europarlamentar, comisar european - prin efectul legii, în declaraţia ei de avere, apar şi veniturile mele. Deci nu sunt dator şi nu am fost vreodată", a spus Antonescu.

El a menţionat că nu a fost stabilit deocamdată bugetul de campanie, dar a subliniat că nu va fi vorba despre o campanie cu "zero lei". Totodată, a precizat că finanţarea va fi una transparentă şi legală.

"Asta rămâne una din marile întrebări la care domnul Georgescu şi susţinătorii săi nu pot răspunde, după cum nu pot răspunde la întrebarea de ce niciunul dintre marii jurnalişti, marii comentatori şi marii agitatori care astăzi sunt gata să facă 'moarte de om' - la figurat, sper - pentru domnul Georgescu nu au scris, nu au rostit vreo frază înainte de alegerile din 24 noiembrie, în care să spună: 'Eu cred că trebuie votat acest om, Călin Georgescu, pentru că.. pentru că'", a precizat Antonescu.

El a mai afirmat că îşi asumă responsabilitatea pentru candidatura la prezidenţiale şi că îşi doreşte sprijinul liderilor din comunităţile locale, dar că primarii au libertatea de a decide dacă vor susţine sau nu demersul său.

”Este misiunea mea să conving cetățemnii României”

"Am avut discuţii cu numeroşi primari. Eu nu fac un inventar sau o poliţie a susţinerii. Eu le-am prezentat acestor oameni, împreună cu liderii politici ai formaţiunilor de care ei aparţin: ce vreau să fac, care e profilul şi planul meu de preşedinte; de ce suntem împreună, eu şi aceste formaţiuni politice; ce înseamnă pentru administraţia locală din care ei fac parte un rezultat sau altul al alegerilor prezidenţiale din acest an. Cea mai mare parte mi s-au părut entuziaşti. Am vorbit, am făcut fotografii. Ce va face fiecare dintre aceşti edili, în ce măsură şi sub ce formă vor alege să se implice în campania electorală, asta rămâne să vedem. Şi rămâne, până la urmă, decizia lor. Eu am spus din capul locului: responsabilitatea principală este a mea, odată validat, desemnat, lansat de aceste formaţiuni politice. Este misiunea mea să conving cetăţenii României. Dacă un edil sau altul se va alătura acestui efort, asta rămâne de văzut", a mai spus el.

Crin Antonescu a subliniat că Marcel Ciolacu a fost "absolut impecabil" în ce priveşte susţinerea candidaturii sale.

"Deşi este un om care are o agendă îngrozitor de grea, ca premier al României în zilele noastre, pot să vă spun că aproape în fiecare seară domnia sa m-a sunat, m-a întrebat cum merge, de ce mai e nevoie, ce se întâmplă", a spus el.

În ce priveşte dreptul femeilor la avort, Antonescu a apreciat că legislaţia actuală nu ar trebui pusă în discuţie.

"Nu cred că legislaţia din România, aşa cum este ea acum, trebuie pusă în discuţie. Faptul că eu sunt un conservator, faptul că unele dintre aceste formaţiuni, aş spune chiar toate - pentru că inclusiv PSD este un partid cu destule valori conservatoare - mă susţin, nu înseamnă că drepturi convenite în legislaţie de multă vreme vor fi puse în discuţie. Deci, din punctul meu de vedere, nu avem de ce schimba legislaţia în vigoare, având în vedere şi experienţe istorice din România în această privinţă", a afirmat el.

