Ce trebuie să știe alegătorii care au cărţi electronice de identitate şi votează pe liste suplimentare la prezidențiale

Documentul a fost transmis către Autoritatea Electorală Permanentă, Birourile electorale judeţene şi Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru buna desfăşurare a alegerilor din 4 mai, fiind vizaţi alegătorii care vor fi trecuţi în lista electorală suplimentară.

Modificările din legislație privind cărțile de identitate

Prin art. II pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români a fost eliminată de pe cărţile electronice de identitate în format tipărit menţiunea referitoare la adresa de domiciliu, aminteşte BEC.

„Astfel, în cazul persoanelor care îşi vor exercita dreptul de vot în baza unei asemenea cărţi electronice de identitate la o secţie de votare unde sunt înscrişi în lista electorală suplimentară, membrii biroului electoral al secţiei de votare se află în imposibilitatea de a completa cu informaţii probate de un înscris oficial rubrica destinată domiciliului alegătorului din respectiva listă electorală. În aceste situaţii, în vederea identificării corecte a adresei de domiciliu a alegătorului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să apeleze Centrul de suport tehnic asigurat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, de unde va fi redirecţionat către Direcţia generală pentru evidenţa persoanelor, care îi va

comunica informaţiile privind domiciliul alegătorului necesare corectei completări a listei electorale suplimentare”, se arată în circulara BEC.

La alegerile prezidenţiale, alegătorul votează la una dintre următoarele secţii:



* în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie situată în alt sector decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar îşi poate exercita dreptul de vot la orice secţie de votare aflată în alt judeţ;

* în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;

* în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: