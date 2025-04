Ce spun experții despre „atacul mascat” asupra paginilor online ale lui Nicușor Dan: „Una dintre cele mai eficiente metode”

Nicuşor Dan acuzǎ instituțiile statului cǎ nu se grǎbesc sǎ rezolve situația și cǎ din cauza boților nu mai face postǎri pe online.

Deocamdată, Biroul Electoral Central anunță că a eliminat de pe rețelele sociale peste 600 de postări cu conținut ilegal.

Nicușor Dan spune că în ultimele zile conturile sale oficiale au fost invadate de boți care-i adaugă la postări numeroase comentarii. Chiar daca sunt pozitive și aparent îl ajută, în final conturile ar putea fi închise de platforme pentru activitate artificială.

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale: ”Suntem în situația în care de o zi nu pot să-mi mai folosesc conturile pentru că ele sunt invadate de sute de mii de conturi false. Avem zeci de mii de comentarii care sunt într-o limbă română aproximativă și care sunt făcute de conturi din Vietnam, Pakistan. Acum 2 zile a început o activitate pe Instagram, unde aveam 70.000 de urmǎritori și în 2 zile avem 180.000. Pe Facebook, unde la postările noastre aveam 700 de distribuiri, acum avem 2 postări care au 100.000 de distirbuiri. Suntem sub un risc maxim ca aceste plaforme să ne închidă contul. Am făcut sesizări la AEP, ANCOM și Parchet și am sesizat instituțiile europene.”

ANCOM ne-a transmis că a primit plângerea lui Nicușor Dan, o va analiza și va lua o decizie cât mai repede posibil. Dacă îi vor da dreptate lui Nicușor, TikTok și Meta vor fi obligate să închidă conturile de boți.

Totodată, Conform Codului voluntar de bune practici privind dezinformarea, realizat de Comisia Europeană și semnat inclusiv de reprezentații platformelor online, este prevăzută asigurarea integrității serviciilor prin reducerea conturilor false, amplificărilor bazate pe boți și a altor comportamente manipulative utilizate pentru a răspândi dezinformarea.

Experții spun că plaformele pot închide conturile candidaților care folosesc boți. Pe de altă parte, în cazul în care sunt folosiți boți pentru a ataca conturile unui candidat, e complicat de ajuns la cel care a comandat și plătit atacul.

Mădălina Voinea, Expert Forum: ”Semnalarea din partea lui Nicușor Dan ar trebui să fie suficientă pentru a investiga această situație din partea platformelor. Cel mai mare șoc ar fi să interzică un cont al unui candidat pentru că presupune că ar avea el o rețea de boți care să-l crească. Nu mai sunt previzibile și se numesc Anca 1, Anca 2, Anca 3. O persoană reală nu ar avea o obsesie față de anumite subiecte non-stop. Industria asta de rețele de trafic artificial, care sunt de fapt boți, este una dintre cele mai eficiente și netrasparente metode de a influența campania online.”

Între timp, Biroul Electoral Central anunță că a soluționat zeci de plângeri în ultimele opt zile și că a luat decizia de a șterge 609 de materiale publicitare politice cu conținut ilegal.

Autoritățile ne reamintesc că putem semnala în continuare postările neconforme pe site-ul Biroului Electoral Central. Campania electorală se încheie în dimineața zilei de 3 mai.

