Ultima zi de înscrieri pentru șefia Primăriei Capitalei. Alianțe noi și diferențe de sub 2% în sondaje

Alegeri locale 2025
17-11-2025 | 19:37
A fost din nou aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru fotoliul de primar al capitalei.

Teodora Suciu

Luni și-au depus dosarele Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București și independentul Vlad Gheorghe.

Între timp, Ciprian Ciucu a semnat un acord de colaborare cu partidul REPER, Cătălin Drulă a depus un proiect pentru realizarea Parcului Uranus, iar pe numele Ancăi Alexandrescu a fost depusă o contestație.

Cel mai recent sondaj de opinie arată o cursă extrem de strânsă între principalii candidați.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că vrea să desființeze sectoarele Bucureștiului.

Vlad Gheorghe - candidat independent: ”Unim Bucureștiul prin desființarea sectoarelor printr-un referendum pe care o să-l decid, fiind primul lucru pe care îl fac în calitate de primar”.

Pe Ana Ciceală au însoţit-o mai mulţi tineri. Ciceală a depus 19 mii de semnături, toate strânse în stradă, spune ea.

Ana Ciceală - Candidata SENS: ”Deși legea din România este prohibitivă în ceea ce privește candidaturile, noi am reușit”.

Și-au mai depus candidaturile Oana Crețu, din partea Partidului Social Democrat Unit, și Rareș Lazăr de la România în Acțiune.

Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Capitală, a anunțat că va fi susținut și de partidul REPER.

Ciprian Ciucu, Candidatul PNL: ”Va fi o colaborare pe parcursul întregului mandat, care a mai rămas, de primar general”.

Contracandidatul său, Cătălin Drulă, a cerut Parlamentului să se asocieze cu Primăria Capitalei, Patriarhia Română și Academia Română ca să realize Parcul Uranus.

Cătălin Drulă, Candidatul USR: ”E vorba de pasarele verzi care ar uni parcul Izvor cu Curtea Parlamentului, practic într-un continuum verde”.

Deși Biroul Electoral Municipal a validat deja candidatura Ancăi Alexandrescu, a fost depusă o contestație - respinsă de Tribunalul București. Au mai primit undă verde Daniel Băluță, de la PSD, Ciprian Ciucu, din partea PNL, Cătălin Drulă, de la USR, George Burcea, din partea POT, și Alexandru Zidaru. Pe lista aspiranților se află Mihai Lasca, de la Partidul Patrioții Poporului Român, și independenții Gigi Nețoiu, Eugen Teodorovici, Dan Trifu și Dan Cristian Popescu.

Între timp un sondaj AtlasIntel pentru HotNews - arată ca luptă pentru fotoliul de primar General este foarte strânsă. Ciprian Ciucu ar conduce în preferinţe cu 19,2% urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 18,6%. Pe locul trei este candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe patru se află candidata susținută de AUR și PNȚCD, Anca Alexandrescu, cu 17,9%.

Sondajul a fost făcut în perioada 12-14 noiembrie, prin recrutare digitală aleatorie, pe un eşantion de 2.429 de persoane și are o marjă de eroare de +,- 2%.

