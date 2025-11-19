Lista candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei validați de Biroul Electoral. Din 21 de dosare, 3 au fost respinse

19-11-2025 | 07:25
sectie votare, alegeri prezidentiale
Inquam Photos / Casian Mitu

Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB. Biroul Electoral Municipal a admis 18 candidaturi şi a respins alte trei.

Adrian Popovici

BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Dan Cristian Popescu având în vedere că acesta ''a depus o propunere de candidatură independentă pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, deşi deţine calitatea de membru al Partidului Social Democrat, având totodată funcţia de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea PSD''.

''Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul Bucureşti apreciază că întrunirea în cadrul aceleiaşi persoane, simultan, atât a calităţii de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea Partidului Social Democrat, cât şi a calităţii de candidat independent nu este posibilă în cadrul aceluiaşi proces electoral. În acest sens, funcţia deţinută în prezent de domnul Popescu Dan Cristian contrazice însăşi ideea de candidatură independentă (...)'', se arată în motivarea BEM.

Totodată, Biroul Electoral a admis marţi candidatura independentă a lui Constantin-Titian Filip pentru funcţia de primar general.

Astfel, vor intra în cursa electorală la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 18 candidaţi:

► Cătălin Drulă (USR)

► Ciprian Ciucu (PNL)

► Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'')

► George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

► Daniel Băluţă (PSD)

► Virgil Alexandru Zidaru (independent)

► Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

► Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

► Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

► Vlad Gheorghe (independent)

► Eugen Orlando Teodorovici (independent)

► Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

► Gheorghe Neţoiu (independent)

► Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

► Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

► Angela Negrotă (independent)

► Dănuţ Angelo Trifu (independent)

► Constantin-Titian Filip (independent)

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile rămân definitive pe 23 noiembrie. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-11-2025 07:25

