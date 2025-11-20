Când începe campania electorală pentru Primăria București. 18 candidați concurează în alegerile de pe 7 decembrie

Alegeri locale 2025
20-11-2025 | 12:16
×
Codul embed a fost copiat

18 candidați au fost validați, în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Campania electorală începe peste două zile, iar tensiunea dintre principalii pretendenți crește vertiginos.

autor
Stirileprotv

Daniel Băluță și-a prezentat miercuri programul pentru București, iar în spate i-au stat liderii PSD, dar și familia Piedone. Juniorul a fost atât de emoționat, încât s-a încurcat în cuvinte.

Într-un spațiu amenajat în stil industrial și înconjurat de liderii partidului, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a sărbătorit intrarea în lupta de pe 7 decembrie. Cu o campanie coordonată de europarlamentarul Victor Negrescu, actualul primar al Sectorului 4, a prezentat o listă cu 7 angajamente.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este prea fragmentat ca să funcționeze. Avem un puzzle administrativ în care fiecare trage o direcție, dar prea puțini țin busola. Nu alegem doar un primar, ci direcția în care va merge acest oraș în următorii 10 ani. Vin în fața dumneavoastră cu rezultate, nu teorii”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Daniel Băluță este omul de care Bucureștiul are nevoie, iar speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele lui Daniel, pe care le-a avut la Sectorul 4. A demonstrat treaba asta la sectorul lui”.

Citește și
candidati PMB
A fost aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

Pe ecran au curs mesaje de susținere de la primarii din Roma și Copenhaga, iar fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad, și-a arătat emoționat sprijinul pentru colegul de sector.

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5: „Noi primarii de sectoare... Noi primarii din Sectoarele 2, 3 și 5 suntem alături de tine”.

Aglomerație pe buletinul de vot

Pe 7 decembrie vor fi pe buletinul de vot nu mai puțin de 18 candidați. Atâția a validat Biroul Electoral Municipal, care a respins și trei candidaturi. Cei care au depus contestații vor primi răspunsul pe 20 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se va încheia cu 24 de ore înainte de deschiderea secțiilor.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Sursa: Pro TV

Etichete: primaria capitalei, alegeri București,

Dată publicare: 20-11-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei validați de Biroul Electoral. Din 21 de dosare, 3 au fost respinse
Alegeri locale 2025
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei validați de Biroul Electoral. Din 21 de dosare, 3 au fost respinse

Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB. Biroul Electoral Municipal a admis 18 candidaturi şi a respins alte trei.

A fost aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă
Alegeri locale 2025
A fost aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

A fost din nou aglomerație la Biroul Electoral, în ultima zi de înscrieri pentru fotoliul de primar al Capitalei. Ieri și-au depus dosarele Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București, și independentul Vlad Gheorghe.

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat
Alegeri locale 2025
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei, care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17, între care și cele ale principalilor candidaţi.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28