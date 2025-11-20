Când începe campania electorală pentru Primăria București. 18 candidați concurează în alegerile de pe 7 decembrie

18 candidați au fost validați, în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Campania electorală începe peste două zile, iar tensiunea dintre principalii pretendenți crește vertiginos.

Daniel Băluță și-a prezentat miercuri programul pentru București, iar în spate i-au stat liderii PSD, dar și familia Piedone. Juniorul a fost atât de emoționat, încât s-a încurcat în cuvinte.

Într-un spațiu amenajat în stil industrial și înconjurat de liderii partidului, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a sărbătorit intrarea în lupta de pe 7 decembrie. Cu o campanie coordonată de europarlamentarul Victor Negrescu, actualul primar al Sectorului 4, a prezentat o listă cu 7 angajamente.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este prea fragmentat ca să funcționeze. Avem un puzzle administrativ în care fiecare trage o direcție, dar prea puțini țin busola. Nu alegem doar un primar, ci direcția în care va merge acest oraș în următorii 10 ani. Vin în fața dumneavoastră cu rezultate, nu teorii”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Daniel Băluță este omul de care Bucureștiul are nevoie, iar speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele lui Daniel, pe care le-a avut la Sectorul 4. A demonstrat treaba asta la sectorul lui”.

Pe ecran au curs mesaje de susținere de la primarii din Roma și Copenhaga, iar fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad, și-a arătat emoționat sprijinul pentru colegul de sector.

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5: „Noi primarii de sectoare... Noi primarii din Sectoarele 2, 3 și 5 suntem alături de tine”.

Aglomerație pe buletinul de vot

Pe 7 decembrie vor fi pe buletinul de vot nu mai puțin de 18 candidați. Atâția a validat Biroul Electoral Municipal, care a respins și trei candidaturi. Cei care au depus contestații vor primi răspunsul pe 20 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se va încheia cu 24 de ore înainte de deschiderea secțiilor.

