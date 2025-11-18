Aglomerație la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

Alegeri locale 2025
18-11-2025 | 09:50
A fost din nou aglomerație la Biroul Electoral, în ultima zi de înscrieri pentru fotoliul de primar al Capitalei. Ieri și-au depus dosarele Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București, și independentul Vlad Gheorghe.

autor
Robert Hoară,  Teodora Suciu

Între timp, Ciprian Ciucu a semnat un acord de colaborare cu partidul REPER, Cătălin Drulă a depus un proiect pentru realizarea Parcului Uranus, iar pe numele Ancăi Alexandrescu a fost depusă o contestație. Cel mai recent sondaj de opinie arată o cursă extrem de strânsă între principalii candidați.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că vrea să desființeze sectoarele Bucureștiului.

Vlad Gheorghe, candidat independent: „Unim Bucureștiul prin desființarea sectoarelor printr-un referendum pe care o să-l decid, fiind primul lucru pe care îl fac în calitate de primar”.

Pe Ana Ciceală au însoțit-o mai mulți tineri. Ciceală a depus 19.000 de semnături, toate strânse în stradă, spune ea.

Ana Ciceală, candidat independent: „Deși legea din România este prohibitivă în ceea ce privește candidaturile, noi am reușit”.

Și-au mai depus candidaturile Oana Crețu, din partea Partidului Social Democrat Unit, și Rareș Lazăr de la România în Acțiune.

Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Capitală, a anunțat că va fi susținut și de partidul REPER.

Ciprian Ciucu, candidat PNL: „Va fi o colaborare pe parcursul întregului mandat, care a mai rămas, de primar general”.

Contracandidatul său, Cătălin Drulă, a cerut Parlamentului să se asocieze cu Primăria Capitalei, Patriarhia Română și Academia Română ca să realizeze Parcul Uranus.

Cătălin Drulă, candidat USR: „E vorba de pasarele verzi care ar uni parcul Izvor cu Curtea Parlamentului, practic într-un continuum verde”.

Deși Biroul Electoral Municipal a validat deja candidatura Ancăi Alexandrescu, a fost depusă o contestație - respinsă de Tribunalul București. Au mai primit undă verde Daniel Băluță, de la PSD, Ciprian Ciucu, din partea PNL, Cătălin Drulă, de la USR, George Burcea, din partea POT, și Alexandru Zidaru. Pe lista aspiranților se află Mihai Lasca, de la Partidul Patrioții Poporului Român, și independenții Gigi Nețoiu, Eugen Teodorovici, Dan Trifu și Dan Cristian Popescu.

Luptă strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei

Între timp un sondaj AtlasIntel pentru HotNews - arată că lupta pentru fotoliul de primar general este foarte strânsă. Ciprian Ciucu ar conduce în preferințe cu 19,2%, urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 18,6%. Pe locul trei este candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe patru se află candidata susținută de AUR și PNȚCD, Anca Alexandrescu, cu 17,9%.

Sondajul a fost făcut în perioada 12-14 noiembrie, prin recrutare digitală aleatorie, pe un eșantion de 2.429 de persoane și are o marjă de eroare de 

Sursa: Pro TV

Etichete: primaria capitalei, alegeri București,

Dată publicare: 18-11-2025 09:28

