Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat

Alegeri locale 2025
17-11-2025 | 21:31
Primăria Capitalei
Shutterstock

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei, care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17, între care și cele ale principalilor candidaţi.

autor
Ioana Andreescu

Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat.

Reprezentanţii Biroului Electoral Municipal Bucureşti au transmis, luni seară, că până la ora 20.00 au fost depuse 20 de dosare de candidatură: două dintre acestea au fost respinse, unul a fost amânat, iar restul admise.

Candidaturile admise

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM).

Candidaturile respinse

Totodată, dosarele de candidatură depuse de Dumitrică Stan (candidat independent) şi ASR Marcu Maria (candidat independent) au fost respinse, iar cel al lui Dan Cristian Popescu (candidat independent) a fost amânat.

Citește și
Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliției de guvernare după alegeri: „Înseamnă că Grindeanu ne-a păcălit pe toți”

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, ora 24.00.

Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Sursa: News.ro

Etichete: candidati, primaria capitalei, alegeri București,

Dată publicare: 17-11-2025 21:31

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Genele care ne arată ce să mâncăm și cum să trăim mai mult. Ce spun testele genetice despre sănătate și longevitate
Doctor de bine
Genele care ne arată ce să mâncăm și cum să trăim mai mult. Ce spun testele genetice despre sănătate și longevitate

Ne uităm la gene și vedem cum reacționăm la alimente ori la obiceiurile alimentare. Genele ne spun ce să facem pentru a ne mări speranța de viață prin alegeri alimentare corecte.

Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliției de guvernare după alegeri: „Înseamnă că Grindeanu ne-a păcălit pe toți”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliției de guvernare după alegeri: „Înseamnă că Grindeanu ne-a păcălit pe toți”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că Sorin Grindeanu i-a prostit pe toţi.

INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Recomandări
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28