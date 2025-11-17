Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei, care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17, între care și cele ale principalilor candidaţi.

Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat.

Reprezentanţii Biroului Electoral Municipal Bucureşti au transmis, luni seară, că până la ora 20.00 au fost depuse 20 de dosare de candidatură: două dintre acestea au fost respinse, unul a fost amânat, iar restul admise.

Candidaturile admise

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM).

Candidaturile respinse

Totodată, dosarele de candidatură depuse de Dumitrică Stan (candidat independent) şi ASR Marcu Maria (candidat independent) au fost respinse, iar cel al lui Dan Cristian Popescu (candidat independent) a fost amânat.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, ora 24.00.

