Peste 25 de state s-au angajat oficial să trimită trupe pentru a asigura securitatea în Ucraina. Putin vine cu un răspuns dur

Vladimir Putin a respins propunerile aliaților Kievului pentru o așa-numită „forță de reasigurare” în Ucraina imediat după ce ar intra în vigoare un acord pentru încetarea luptelor.

Mai mult, liderul de la Kremlin a amenințat că trupele occidentale prezente în Ucraina ar fi „ținte legitime”. În același timp, Putin l-a „invitat” pe Zelenski la Moscova, dacă vrea să stea de vorbă cu el și i-a promis că va fi în siguranță.

Vladimir Putin: „În ceea ce privește o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina, aceasta este una dintre cauzele fundamentale care împing Ucraina spre NATO. Dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timp ce luptele continuă, presupunem că acestea vor fi ținte legitime.”

După reuniunea de ieri a coaliției țărilor care sprijină Ucraina, Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 dintre aliații Kievului s-au angajat oficial să trimită trupe „pe uscat, pe mare sau pe aer” pentru a asigura securitatea țării. Asta imediat ce luptele vor înceta.

Vladimir Putin: „Dacă se iau decizii care vor duce la o pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens ca aceste trupe să fie pe teritoriul Ucrainei. Asta e tot. Dacă se încheie aceste acorduri (de pace), atunci să nu aibă nimeni îndoieli că Rusia le va respecta integral. Vom respecta acele garanții de securitate care, bineînțeles, trebuie elaborate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.”

Macron a subliniat că trupele unei așa-numite „forțe de reasigurare” ar fi desfășurate în Ucraina pentru a preveni „orice nouă agresiune majoră” și nu ar fi desfășurate pe linia frontului.

Pe de altă parte, Putin susține că vrea o întâlnire cu Zelenski, dar la Moscova, unde generos i-ar garanta securitatea.

Mark Rutte: „De ce ne interesează ce crede Rusia despre trupele (de menținere a păcii) care ar putea ajunge în Ucraina? Ucraina este un stat suveran, nu ei (rușii) trebuie să decidă asta. Cred că ar trebui să nu-i mai acordăm atâta putere lui Putin.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













