Războiul din Ucraina are o nouă armă șocantă
De-a lungul anilor de război, serviciile de securitate ale Ucrainei și Rusiei au descoperit o resursă ieftină și accesibilă – tineri care pot fi recrutați pentru atacuri secrete unice, adesea fără să știe măcar pentru cine lucrează.
Este o evoluție șocantă în acest război brutal: transformarea copiilor în arme.
În zorii zilei de 8 mai 2023, Pavel Soloviov, un adolescent rus în vârstă de 17 ani, s-a strecurat printr-o gaură din gardul unei fabrici de avioane din Novosibirsk, Rusia. El și doi prieteni căutau un avion de război pe care să-l incendieze. Un cont anonim de Telegram le promisese un milion de ruble, în jur de 12.500 de dolari, pentru a face asta – o sumă imensă pentru băieți.
07-09-2025 09:29