Banca Transilvania vine cu o soluție simplă — un cont bancar deschis 100% online, direct din aplicația BT Pay, fără să fie nevoie să te întorci acasă.

Procesul durează între 7 și 10 minute, nu necesită videocall și este disponibil non-stop. Este suficient un act de identitate românesc (CI/CE) și vârsta de minimum 18 ani — numărul de telefon poate fi un număr de străinătate, nu e nevoie să fie un număr românesc.

Odată finalizat procesul, clientul are cardul digital disponibil imediat în aplicație și poate începe să facă plăți pe loc. Cardul fizic poate fi livrat gratuit prin curier în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Republica Moldova.

Printre avantajele contului se numără carduri virtuale în euro, dolari și lei — utile pentru cumpărături online sau la POS în străinătate —, transferuri între utilizatorii BT Pay, plata facturilor din România direct din aplicație, dar și opțiuni de economisire cu dobânzi competitive, în lei și euro, asigurări de călătorie, plata rovinietei valabile pe teritoriul României sau servicii avantajoase de telefonie ESIM, direct din BT Pay.

O variantă dedicată pentru cei din Italia

Pentru românii și italienii care locuiesc în Italia, Banca Transilvania are o versiune dedicată a aplicației: BT Pay Italia. Banca este prezentă pe piața italiană de 12 ani, printr-o sucursală la Roma, iar această aplicație vine ca un pas firesc de extindere a serviciilor.

Particularitatea care face diferența? Românii din Italia își pot deschide un cont cu IBAN italian folosind buletinul românesc - un avantaj rar, deoarece multe bănci italiene nu le permit acest lucru străinilor fără acte locale. Aceștia mai au nevoie și de codice fiscale și contract de muncă sau de studii.

Aplicația oferă card digital instant, livrare gratuită a cardului fizic oriunde în Italia, cinci retrageri gratuite pe lună la orice ATM, transferuri fără comision și dobânzi peste medie pentru conturile de economii.

Cashback 5% pentru noii clienți

Atât românii din diaspora generală, cât și cei din Italia beneficiază în această perioadă de o ofertă de bun venit: 5% cashback la plățile cu cardul de euro, până la maximum 100 de euro. Aceștia trebuie să aplice și pe formularul campaniei, aici: https://diaspora.bancatransilvania.ro/bt-pay/aplica sau https://bancatransilvania.it/cont-online/aplica pentru cei din Italia.