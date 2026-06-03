Găzduit de MARe / Muzeul de Artă Recentă (Bd. Primăverii 15), Mercedes-Benz Studio Bucharest propune o experiență dedicată publicului din România, creată în contextul aniversării „140 de ani de inovație” Mercedes-Benz.

Conceptul va include o expoziție dedicată evoluției Mercedes-Benz, de la primul automobil brevetat de Carl Benz până la cele mai noi modele și tehnologii ale mărcii. Sub motto-ul „Welcome Home”, spațiul va reuni workshopuri, ateliere creative, evenimente private, activări dedicate publicului, activități pentru părinți și copii, prezentări și test drives de modele noi și sesiuni de interacțiune cu consultanții Mercedes-Benz. Programul va fi construit în jurul a trei direcții tematice majore - Design, Inovație și Performanță - care reflectă valorile-cheie Mercedes-Benz și modul în care acestea definesc mobilitatea prezentului și a viitorului. Pentru a participa la evenimentele deschise publicului, vizitatorii se vor putea înscrie pe site-ul dedicat, unde vor obține un pașaport digital de acces. Acesta va permite participarea la activitățile din program și, totodată, va oferi acces la cele două expoziții de proporții organizate de MARe/Muzeul de Artă: explorarea fotografică a luminii și spațiului la CONSTANTIN BRÂNCUȘI (nivel -1) și tensiunea dintre control și abandon în pictura lui BERNARD FRIZE (nivelurile 1 & 2).

Mercedes-Benz Studios: o inițiativă globală inspirată de 140 de ani de inovație

Ideea „Studiourilor” Mercedes-Benz la nivel mondial a luat naștere cu ocazia aniversării a 140 de ani de inovație asociate inventării primului automobil. În 1886, Carl Benz a depus cererea de brevet pentru automobilul său, iar la scurt timp după aceea Gottlieb Daimler a construit trăsura sa motorizată. Împreună, aceste două vehicule au marcat începutul unui lanț de inovații care a influențat dezvoltarea automobilului și a contribuit la progresul societății moderne.

În ultimii 140 de ani, automobilul a devenit nu doar un mijloc de transport revoluționar, ci și o expresie a excelenței tehnice, a creativității și a libertății personale. A fost, în același timp, o cale către performanțe sportive de vârf și parte a unor povești umane remarcabile, precum călătoria Berthei Benz, prima femeie șofer din istorie.