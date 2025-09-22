(P) The Collective – Un an de voluntariat cu impact la Kaizen Gaming

Kaizen Gaming și Kaizenerii extind programul „The Collective”, sprijinind 24 de ONG-uri din Europa și America Latină.

Ce înseamnă să fii „Kaizener”?

Kaizenerii sunt un grup talentat de peste 2.700 de oameni din întreaga lume, care fac parte din Kaizen Gaming, una dintre cele mai mari companii de GameTech la nivel global și deținătoarea brandului de pariuri și jocuri online Betano.

Sunt oameni care aspiră să fie mai buni în fiecare zi și își unesc forțele ca o singură echipă. Pasionați și orientați spre acțiune, știu să privească lucrurile și din perspectiva celorlalți. Aceste valori le ghidează nu doar activitatea profesională, ci și dorința de a contribui pozitiv la lumea din jur.

Expresia acestei atitudini este “The Collective”, programul internațional de voluntariat al Kaizen Gaming. Scopul său este de a valorifica puterea voluntariatului angajaților pentru a genera un impact social real și pentru a aduce o schimbare pozitivă în comunitățile în care Kaizen Gaming își desfășoară activitatea la nivel global.

Ce face The Collective?

Activitățile The Collective au început cu mai puțin de un an în urmă și, chiar și într-o perioadă atât de scurtă, au generat deja un impact semnificativ. Programul a mobilizat peste 600 de voluntari, care au contribuit cu mai mult de 1.500 de ore de muncă voluntară, sprijinind 24 de ONG-uri din întreaga lume, ajutându-le să își îndeplinească misiunea și să producă schimbări durabile.

Cel mai recent, în luna iulie, programul s-a concentrat pe incluziunea socială și sprijinul comunităților. La Atena, Salonic, Sofia, București, Lisabona, São Paulo și Bogotá, The Collective a colaborat îndeaproape cu ONG-uri locale, organizând puncte de colectare în sediile Kaizen Gaming, oferind Kaizenerilor șansa nu doar de a dona, ci și de a interacționa direct cu aceste organizații.

p

Rezultatele au fost remarcabile:

● Peste 2.000 de articole colectate pentru comunități vulnerabile, incluzând alimente neperisabile, produse de igienă, rechizite școlare, îmbrăcăminte și jucării.

● Workshopurile „The Collective Talk” au pus angajații în contact cu ONG-uri din România, Grecia, Bulgaria, Portugalia și Brazilia, oferind un spațiu pentru întrebări și schimb de idei, consolidând legătura dintre Kaizeneri și cauzele susținute.

● O donație de peste 60.000 € a sprijinit ONG-uri care deservesc mai mult de 4.700 de persoane la nivel mondial, inclusiv copii, persoane vârstnice, femei și familii vulnerabile.

În România, acțiunea din iulie realizată în parteneriat cu Fundația Parada a avut un impact direct asupra comunităților marginalizate din București prin colectarea de alimente, produse de igienă și rechizite școlare. Donația financiară va susține acordarea de servicii personalizate de asistență medicală, psihologică, socială și educațională, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și a incluziunii sociale, pentru familiile susținute de fundație.

Acțiune încă de la început

Inițiativele din iulie nu au fost primele. Încă de la lansarea din toamna lui 2024, 200 de voluntari Kaizen Gaming s-au implicat în acțiuni de curățare a plajelor, pregătirea de mese calde pentru grupuri vulnerabile și renovarea parcurilor publice în São Paulo, Lisabona, Sofia, București, Atena și Salonic.

Programul și-a extins ulterior atenția și dincolo de oameni, sprijinind protecția animalelor și a mediului. În aprilie 2025, alți 200 de Kaizeneri au colaborat cu ONG-uri în Atena, Salonic, São Paulo, Lisabona, Praga, Valletta, Bogotá, Sofia și București. Activitățile au inclus găsirea unor noi cămine pentru câinii fără stăpân, construirea de căsuțe pentru păsări specifice regiunii și creșterea gradului de conștientizare privind problemele de conservare.

În România, voluntarii The Collective s-au implicat prin:

● Sprijinirea comunităților vulnerabile prin pregătirea și servirea a peste 200 de mese calde pentru persoane fără adăpost din zona Gării de Nord, în colaborare cu Asociația ANAID și Pro Vobis.

● Construirea a peste 30 de căsuțe pentru păsări specifice regiunii și participarea la ateliere educative și activități de conștientizare privind protejarea păsărilor locale și a habitatului lor natural, alături de Societatea Ornitologică Română (SOR).

p

Mai mult de făcut, mai mult de oferit

Pe măsură ce The Collective intră în al doilea an de existență, programul explorează deja noi modalități de colaborare cu ONG-urile. Adevărata valoare a The Collective nu se măsoară doar în cifre, ci în viețile oamenilor, animalelor și mediilor naturale asupra cărora voluntarii noștri au avut un impact, dar și în sentimentul de mândrie și scop resimțit de Kaizeneri prin implicarea lor.

Desigur, nimic nu ar fi fost posibil fără cooperarea ONG-urilor partenere. În România, acestea sunt: Asociația ANAID, Pro Vobis, Societatea Ornitologică Română (SOR) și Fundația Parada.

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu accent pe Tehnologie și Oameni, compania își propune să îmbunătățească experiența pe care o oferă milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere divertisment fanilor sportului într-un mod distractiv și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu prezență în numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 2.700 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută drept un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, obținând mai multe premii de industrie, inclusiv o premieră mondială de șapte trofee câștigate într-un singur an la EGR Operator Awards 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

Decizia ONJN L1170664W000663

Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025

