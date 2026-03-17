Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români cu vârste între 7 și 8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

În același timp, deși 7 din 10 părinți spun că sunt informați despre alimentația copiilor, gestionarea poftelor pentru dulciuri rămâne o provocare în viața de zi cu zi.

Un studiu realizat de Kaufland România, în parteneriat cu iZi Data, arată că 8 din 10 părinți spun că cei mici cer dulciuri sau gustări zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Deciziile sunt influențate și de factori emoționali. 39% dintre mame spun că oboseala le afectează alegerile alimentare, în timp ce tații menționează mai frecvent sentimentul de vină sau de milă atunci când trebuie să refuze copilul.

Poftele apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%), iar părinții spun că regulile alimentare devin mai greu de respectat la cumpărături sau în vacanțe.

În acest context, Kaufland România lansează campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”, o inițiativă de psihonutriție dedicată părinților și copiilor.

Seria educativă cu Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie

Componenta principală a campaniei este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele abordează teme precum: replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict. Primele 4 episoade sunt disponibile pe canalul de YouTube Kaufland, iar următoarele vor fi publicate săptămânal.

Campania beneficiază de promovare pe platformele social media ale companiei cât și în magazine. Mai multe informații despre proiectul „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce” sunt disponibile pe site-ul companiei: Când cere ceva dulce | Kaufland

„Nutriția bună” – direcție strategică pentru Kaufland

Inițiativa face parte din strategia de responsabilitate corporativă Kaufland, în cadrul pilonului „Nutriție bună”. Această direcție urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată, promovarea produselor sănătoase și dezvoltarea de soluții accesibile pentru o nutriție sustenabilă.

De-a lungul timpului, Kaufland a dezvoltat inițiative dedicate copiilor precum Akademia Kinderland, NutriCOOLtura și Supereroii FRESH, menite să îi apropie mai mult de consumul de fructe și legume prin joacă și experiențe interactive adaptate vârstei.

În plus, în magazinele Kaufland părinții au posibilitatea să achite cumpărăturile la casa prioritară unde nu există dulciuri și tentații pentru cei mici.

Metodologie studiu iZi Data:

Studiu online targetat IZI data inițiat de Kaufland, realizat în rândul părinților de copii cu vârste între 2 și 8 ani, utilizatori de internet, din toate regiunile României, pe un eșantion de 1001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.

