Noile chipuri grafice NVIDIA GeForce RTX Seria 50 (Blackwell) schimbă regulile jocului și împreună cu tehnologia DLSS, acest laptop transformă jocurile într-o experiență de performanță pură, pe un ecran generos cu diagonală de 18 inci, conceput pentru utilizatorii entuziaști și gamerii împătimiți. Profită chiar acum de promoțiile ASUS Back to School și cumpără un laptop versatil care îți va fi alături indiferent că te joci, lucrezi sau înveți.

În configurațiile de vârf, ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 poate fi echipat cu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, cu 24 GB de memorie GDDR7 și un TGP de până la 175 W. Laptopul este disponibil și cu NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, cu 16 GB GDDR7, astfel încât poți alege nivelul de performanță potrivit pentru tine. Împreună cu procesorul Intel Core Ultra 9 275HX cu 24 de nuclee de execuție, până la 64 GB de memorie RAM DDR5 și stocare rapidă NVMe de până la 4 TB, ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 este proiectat pentru a susține fără efort orice provocare universitară. Pentru un student la cinematografie sau producție media, această configurație permite editarea și exportul rapid al proiectelor video complexe în DaVinci Resolve, în timp ce viitorii arhitecți și designeri 3D beneficiază de timpi de randare minusculi în Blender, AutoCAD sau Revit.

În plus, pentru studenții de la profilele tehnice și informatică ce lucrează cu modele de inteligență artificială, componentele de ultimă generație accelerează masiv timpii de antrenare și simulare, lăsând loc apoi pentru sesiuni intense de gaming AAA la detalii maxime, fără nicio întrerupere.

Fie că te joci la rezoluție nativă QHD+ pe ecranul generos ROG Nebula HDR (echipat cu tehnologie Mini LED) sau folosești un ecran extern 4K, arhitectura Blackwell îți oferă un salt generațional substanțial în latență redusă, lățime de bandă și eficiență energetică. Nu mai este necesar să alegi între detalii grafice maxime și un framerate fluid. Cu puterea brută a cipului RTX 5090 pe un laptop cu ecran de 18 inci, obții o experiență de joc competitivă sau single-player fără întreruperi, la rate de afișare a cadrelor de ordinul sutelor de FPS.

DLSS 4.5 și DLSS 5: Inteligența Artificială în serviciul fidelității grafice

Adevărata revoluție din spatele seriei NVIDIA GeForce RTX 50 se găsește în integrarea profundă a inteligenței artificiale prin suita DLSS 4.5. Dacă generațiile anterioare au democratizat trasarea realistă a razelor de lumină, Ray Tracing, DLSS 4.5 împinge limitele procesării grafice prin multiplicarea avansată a cadrelor și tehnologia de reconstruire a razelor de lumină, Ray Reconstruction reproiectată pentru trasarea completă a razelor de lumină, Path Tracing.

Path Tracing-ul calculează comportamentul fizic complet al luminii, de la reflexii multiple pe suprafețe umede, până la difuzia umbrelor și refracția în timp real. Prin DLSS 4.5, nucleele Tensor de nouă generație nu doar că generează cadre suplimentare de o claritate excepțională, dar folosesc IA-ul pentru a reconstrui razele de lumină direct la nivel de pixel, eliminând zgomotul de imagine fără pierdere de detalii.

Mai mult, această arhitectură îți oferă o privire directă spre viitor. Fiind pregătit pentru viitoarele inovații din generația DLSS 5, laptopul ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 reprezintă o investiție pe termen lung. Vei fi pregătit din prima zi pentru următoarele motoare grafice din jocuri, beneficiind de actualizări software ce vor continua să sporească performanța și fidelitatea vizuală.

Imersiune vizuală ireproșabilă în CONTROL Resonant

Vrei să vezi de ce este capabilă această combinație dintre ROG Strix SCAR 18 și seria RTX 50? Mult așteptatul joc CONTROL Resonant este piesa de rezistență care va pune la încercare capabilitățile hardware ale oricărui sistem, dar care va rula însă fără efort pe configurațiile puternice de care dispune laptopul ROG Strix SCAR 18 (2025) G835.

Pășește în mediul schimbător și plin de tensiune din CONTROL Resonant, unde fiecare încăpere este inundată de surse de lumină dinamice, efecte fizice complexe și distrugeri de mediu în timp real. Cu Path Tracing activat și DLSS 4.5 în acțiune, umbrele, reflexiile în sticlă și iluminarea globală capătă un nivel de realism fotografic. Ecranul imersiv de 18 inci te absoarbe complet în acțiune, oferindu-ți un unghi vizual extins și o acuratețe a culorilor de nivel profesional, fără nicio scădere a numărului de cadre pe secundă în momentele aglomerate.

Avantaje care merg dincolo de specificații

Experiența ROG nu se oprește la componente. Prin ROG Elite, program disponibil și în România, poți acumula puncte și beneficia de recompense precum jocuri și produse ROG, transformând achizițiile și interacțiunea cu ecosistemul ASUS într-un avantaj suplimentar.

În plus, ASUS Perfect Warranty îți oferă un plus de siguranță: laptopurile ASUS și ROG eligibile cumpărate de la distribuitori autorizați ASUS din România pot beneficia, fără costuri suplimentare, de un an de protecție împotriva evenimentelor nefericite precum lichide vărsate pe tastatură și șocuri mecanice, până la fluctuații de tensiune sau distrugere fizică a ecranului prin simpla înregistrare a produsului în 90 de zile de la achiziție.

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