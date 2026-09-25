„Anatomia unui zâmbet”, inițiat de parodontax, aduce împreună fotografia, știința și experiența personală într-o expoziție care debutează pe 18 septembrie, la Art Safari New Museum din București.

Sănătatea gingiilor este un subiect despre care se vorbește adesea abia atunci când apar semne vizibile. Sângerarea gingivală poate fi unul dintre aceste semnale, însă este uneori trecută cu vederea în rutina de zi cu zi.

Proiectul „Anatomia unui zâmbet”, lansat de parodontax odată cu noua gamă parodontax Intensive Gum Repair, propune o abordare diferită: transformarea unor aspecte ale sănătății orale într-o experiență vizuală.

Expoziția combină fotografia documentară cu imagini microscopice și portrete ale unor oameni reali, într-un traseu împărțit în patru etape. Publicul este invitat să privească mai atent semnele pe care, în mod obișnuit, le-ar putea ignora și să descopere, în același timp, știința din spatele îngrijirii gingiilor.

O expoziție despre ceea ce alegem să nu vedem

Pentru realizarea proiectului, parodontax a colaborat cu artistele fotograf Christina One și Felicia Simion. Timp de câteva săptămâni, acestea au documentat diferite etape ale poveștii, de la primele semne asociate sângerării gingivale până la portrete care pun în prim-plan naturalețea și încrederea unui zâmbet autentic.

„Anatomia unui zâmbet” pornește de la ideea că arta poate schimba felul în care privim lucrurile cotidiene. Un detaliu care trece neobservat poate căpăta o altă semnificație atunci când este pus în centrul atenției.

„Sângerarea gingivală nu are nevoie de încă o campanie clasică de conștientizare, ci de o ramă. În momentul în care pui o ramă în jurul unui detaliu – la propriu sau la figurat – îi elimini banalitatea”, spune Andreea Ilie, Central & Eastern Europe Brand Lead parodontax.

Patru etape într-o călătorie prin anatomia zâmbetului

Expoziția este construită sub forma unui traseu în patru zone, fiecare având un rol diferit în povestea proiectului.

Semnele pe care le putem ignora

Prima zonă aduce în atenție unul dintre cele mai ușor de trecut cu vederea semnale: urmele de sânge observate în chiuvetă. Fotografiile realizate de Christina One transformă acest detaliu cotidian într-un element central al expoziției.

Ce se întâmplă la nivel microscopic

A doua zonă mută perspectiva de la ceea ce poate fi observat cu ochiul liber la ceea ce se întâmplă la nivel microscopic.

Vizitatorii pot vedea imagini amplificate ale formulei parodontax, transformate într-o serie de compoziții abstracte. Texturile și structurile microscopice devin astfel o reprezentare vizuală a științei din spatele produsului.

Zâmbete reale, fără retușuri

A treia zonă este dedicată portretelor. Sunt prezentate zâmbete autentice, neretușate, care nu urmăresc standardul unui zâmbet „perfect”, ci pun accent pe naturalețe și încredere.

Mesajul acestei etape este că un zâmbet nu trebuie să respecte un tipar estetic pentru a fi expresiv. Sănătatea și naturalețea sunt în centrul poveștii.

Descoperirea produsului

Ultima etapă îi apropie pe vizitatori de noua gamă parodontax Intensive Gum Repair. Aceștia pot afla mai multe despre formula produsului și despre modul în care poate fi inclus într-o rutină de îngrijire orală.

Ce este parodontax Intensive Gum Repair

Proiectul artistic marchează lansarea noii game parodontax Intensive Gum Repair, disponibilă în variantele Intense Clean și White & Polish.

Potrivit informațiilor furnizate de brand, formula este concepută pentru a acționa asupra plăcii bacteriene și pentru a contribui la sănătatea gingiilor. Conform studiilor clinice menționate de companie, utilizarea continuă de două ori pe zi oferă o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează, comparativ cu o pastă de dinți obișnuită.

Brandul precizează, de asemenea, că rezultatele clinice indică o acțiune asupra cauzei care conduce la sângerarea gingivală și rezultate în oprirea sângerărilor gingivale recurente.

Expoziția ajunge și în alte orașe din România

„Anatomia unui zâmbet” poate fi vizitată începând cu 18 septembrie, la Art Safari New Museum din București.

Proiectul va continua apoi în mai multe orașe din țară, în spații cu acces liber, pe parcursul unei luni. Potrivit organizatorilor, informațiile despre următoarele destinații și datele expoziției vor fi anunțate pe contul oficial de Instagram al parodontax România.

Prin combinația dintre artă, fotografie și informație despre îngrijirea orală, „Anatomia unui zâmbet” își propune să transforme un subiect obișnuit într-o experiență vizuală și să atragă atenția asupra unui aspect al sănătății care poate fi ușor trecut cu vederea.