În ultimii ani, tot mai mulți români au căutat predictibilitate atunci când au luat decizia de a contracta un credit ipotecar, iar acest lucru se vede și în preferințele lor. Majoritatea aleg dobânda fixă pentru a ști de la început la ce rată lunară să se aștepte și pentru a-și putea planifica bugetul cu mai multă încredere.

De la această nevoie de stabilitate a pornit și ING Bank România cu noua ofertă pentru ING Ipotecar. Clienții pot beneficia pentru aplicatiile de credit initiate pana pe 15 octombrie de o reducere a dobânzii fixe de până la 0,8 puncte procentuale, ceea ce înseamnă dobânzi fixe cuprinse între 4,79% și 5,79% în primii trei ani sau între 5,29% și 6,29% în primii cinci ani.

Este o ofertă gândită pentru cei care sunt gata să facă pasul și să își cumpere propria locuință. Aprobarea financiară este valabilă 60 de zile și este independentă de imobilul ales. Cu alte cuvinte, clienții pot schimba imobilul dorit pe parcursul celor 60 de zile, sau să primească aprobarea financiara deși nu au găsit încă imobilul.

Ce spun datele ING despre cumpărătorii de locuințe

Datele ING Bank România arată că achiziția unei locuințe rămâne un obiectiv important pentru generațiile mai tinere. Aproape jumătate dintre clienții care și-au cumpărat o locuință printr-un credit ipotecar ING au până în 36 de ani.

În același timp, observăm o abordare tot mai atentă a acestei decizii. Doar 19% dintre clienți aleg să vină cu avansul minim necesar, în timp ce majoritatea preferă să contribuie cu un avans mai mare. Astfel, pot obține condiții mai avantajoase și își păstrează o marjă suplimentară de siguranță pentru viitor.

Potrivit Iuliei Rusu, Lending & Insurance Strategy Lead, ING Bank România decizia de a cumpăra o locuință prin credit ipotecar este influențată în principal de momente importante din viață, precum întemeierea unei familii, venirea unui copil sau mutarea într-un alt oraș. Mai puțin de încercarea de a anticipa evoluția pieței imobiliare și mai mult de nevoia de a răspunde unor schimbări concrete din viața de zi cu zi.

Mai puțină birocrație, mai mult timp pentru lucrurile care contează

Pentru mulți cumpărători, experiența cu banca este la fel de importantă ca nivelul dobânzii. De aceea, ING Bank România a investit constant în simplificarea procesului de creditare și administrare a creditelor ipotecare.

În ultimii ani, banca a introdus preaprobarea financiară 100% online, la orice oră din zi sau noapte, și aprobarea în circa 4 zile a imobilului dorit ,, cu posibilitatea de a face rambursări anticipate direct din Home'Bank

Mai recent, ING a lansat două funcționalități noi pentru creditele ipotecare: posibilitatea de a închide integral creditul direct din Home'Bank și gestionarea de către ING a procesului de radiere a ipotecii după rambursarea completă a creditului.

După rambursarea integrală a creditului, clienții nu mai trebuie să se ocupe de formalitățile administrative sau de drumuri suplimentare. Procesul poate fi inițiat online, în doar câteva minute, de pe telefon sau laptop, iar ING gestionează etapele necesare pentru radierea ipotecii.

O decizie de viață, nu doar una financiară

Nu există un moment perfect pentru cumpărarea unei locuințe. Există însă momente în care planurile personale, stabilitatea financiară și oferta potrivită se întâlnesc.

Pentru cei care sunt pregătiți să facă acest pas, reducerea de dobândă oferită de ING poate însemna costuri mai mici și mai multă predictibilitate. Iar experiența digitală construită de bancă poate transforma un proces perceput adesea ca fiind complicat într-unul mult mai simplu, de la aprobarea creditului până la ultima rată.

Mai multe beneficii pentru planurile care contează

Oferta pentru creditul ipotecar face parte dintr-o campanie mai amplă prin care ING vine cu avantaje pentru cei care au planuri importante în viață, fie că este vorba despre cumpărarea unei locuințe, un proiect personal sau protecția familiei și a bunurilor care contează.

Pe lângă reducerea dobânzii fixe la Creditul Ipotecar ING, clienții pot beneficia și de condiții speciale pentru ING Personal. Până pe 30 septembrie, creditul de nevoi personale este disponibil cu o dobândă fixă redusă cu 0.7 pp, între 5,29% și 15,29%, pentru sume de până la 200.000 de lei. Fondurile pot fi obținute rapid, online prin Home'Bank sau în ING Office. 9 din 10 clienți primesc în medie în 5 minute banii în cont

În același timp, cei care aleg soluțiile de protecție oferite de ING pot primi beneficii financiare la încheierea asigurărilor de viață și de locuință.

Astfel, până la 31 octombrie ,clienții care încheie o asigurare ING Vita Protect pot primi 50 de lei în cont, iar cei care aleg o asigurare ING Home Protect împreună cu polița obligatorie PAD pot primi înapoi contravaloarea poliței PAD, respectiv 130 de lei.

În fond, planurile importante vin la pachet cu decizii importante. De aceea, campania reunește într-un singur loc soluții și beneficii care îi ajută pe clienți să facă pasul următor cu mai multă încredere, mai mult control asupra bugetului și mai multă predictibilitate pentru viitor.