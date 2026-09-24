(P) Business Forward: 25 de companii și 40 de consultanți în programul avansat de adopție AI

România rămâne codașa Uniunii Europene la adopția inteligenței artificiale. Doar 5,2% dintre companiile românești folosesc astăzi tehnologii AI, de aproape șase ori sub media europeană, de 30%, și de opt ori sub Danemarca, liderul UE, cu 42%, potrivit datelor Eurostat din 2025. Iar pe măsură ce aceste tehnologii se răspândesc rapid în restul Europei, distanța devine tot mai greu de recuperat.

Pe acest fond a fost construit Business Forward, program național de accelerare dezvoltat de Social Innovation Solutions alături de Raiffeisen Bank, care își propune să ajute IMM-urile românești să treacă de la interesul pentru AI la folosirea lui efectivă în business. Programul a ajuns acum într-un punct de cotitură: după încheierea selecției, 25 de companii intră în etapa avansată.

Ele au fost alese dintre cele 300 de companii active înscrise în program, dintre care peste 100 au parcurs deja module de educație dezvoltate de Harvard Business School AI Institute, o resursă de nivel internațional, până acum greu accesibilă pentru o afacere mică sau mijlocie din România. Ideea din spatele programului este că problema nu mai e accesul la tehnologie, ci claritatea: unde anume merită folosită și ce rezolvă concret pentru fiecare business.

„Am pornit de la realitatea că IMM-urile românești se află în puncte foarte diferite în ceea ce privește maturitatea tehnologică. Unele au deja instrumente și procese digitale, altele sunt abia la început”, spune Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions. „Business Forward nu propune o rețetă unică, ci creează cadrul în care fiecare companie își poate înțelege mai bine nevoile, poate prioritiza oportunitățile și poate ajunge la un plan clar de acțiune.”

300 de companii și 1 milion de lei pentru dezvoltare tehnologică

Business Forward reunește deja peste 300 de companii, dintre care peste 100 au parcurs module de educație dezvoltate de Harvard Business School AI Institute. Programul merge acum mai departe, de la educație și identificarea oportunităților către dezvoltarea și implementarea unor proiecte concrete de transformare tehnologică.

Pentru susținerea implementării acestor măsuri concrete, Business Forward pune la dispoziția finaliștilor 4 granturi în valoare totală de 1 milion de lei: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de 200.000 de lei. Granturile vor fi destinate implementării soluțiilor tehnologice identificate și dezvoltate în cadrul programului.

„Pentru majoritatea antreprenorilor, întrebarea nu mai este dacă vor folosi inteligența artificială, ci cât de repede o pot transforma într-un avantaj competitiv. De aceea, am lansat ERIC, primul AI Coach din comunitatea Gata de Business,.

ERIC este antrenorul care îi ajută pe antreprenori să intre în “jocul” inteligenței artificiale. Prin Business Forward, însă, nu ne propunem doar să le oferim un antrenor, ci să îi învățăm cum să își formeze propria echipă de AI. Punem la dispoziția antreprenorilor know-how-ul, instrumentele și exemplele practice necesare pentru a-și construi propriul «ERIC», adaptat nevoilor și ambițiilor fiecărei afaceri”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.