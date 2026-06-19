(P) Obezitatea în România: Între „alegerea personală” și realitatea medicală

Pentru a aduce claritate și sprijin concret, compania Lilly România desfășoară Caravana medicală „Obezitatea este o boală”, un proiect de amploare care a oferit gratuit evaluări ale compoziției corporale în București, Cluj-Napoca și Timișoara, iar demersul continută în această perioadă și la Iași, până în 23 iunie.

Interes crescut pentru evaluarea stării de sănătate

Succesul etapelor anterioare ale Caravanei medicale „Obezitatea este o boală”, unde peste 100 de persoane au fost evaluate gratuit în fiecare zi, confirmă interesul crescut al românilor pentru sănătatea lor, dar și nevoia de acces facil la specialiști. Această mobilizare vine într-un context în care datele Societății Române de Chirurgie Metabolică sunt îngrijorătoare: mai puțin de 4 din 10 români au o greutate sănătoasă, iar restul se confruntă cu supraponderabilitatea sau obezitatea.

Stil de viață versus diagnostic medical

Cel mai recent studiu realizat de Ipsos scoate la iveală o statistică neliniștitoare: 79% dintre românii care trăiesc cu obezitate sunt convinși că afecțiunea lor poate fi prevenită exclusiv prin alegerea stilului de viață. Este cel mai mare procent din cele 14 țări analizate.

Totuși, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că obezitatea este o boală cronică și recidivantă. Dincolo de voință, intervin mecanisme biologice complexe care duc la rezistență biologică, ce face procesul de slăbire dificil fără ajutor specializat.

Dialog despre știință și noile terapii

Pentru a descifra aceste cifre și a combate stigmatizarea, Lucian Mîndruță i-a invitat la o discuție deschisă în cadrul unui podcast dedicat pe Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar (Decanul Facultății de Medicină din Timișoara) și pe Dr. Attila Fejer (director general România, Bulgaria și Regiunea Adriatică, Eli Lilly and Company).

Aceștia explorează rolul crucial al medicului în era noilor terapii, explicând de ce obezitatea necesită un management medical personalizat, capabil să îmbunătățească radical calitatea vieții și să prevină cele peste 200 de complicații asociate.

Dr. Attila Fejer, Director General România, Bulgaria și Regiunea Adriatică, Eli Lilly and Company: