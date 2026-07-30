(P) Te doare burta în dreapta, în stânga sau în jurul buricului? Ce poate ascunde fiecare zonă

Advertoriale
Data publicării:
Data actualizării:
Stirileprotv ro 225 0

Unele dureri abdominale dispar în câteva ore. Altele, mai ales când se intensifică, își schimbă locul sau apar împreună cu febră și vărsături, pot necesita evaluare medicală rapidă.

autor
Stirileprotv

Durerea abdominală este unul dintre simptomele cele mai greu de interpretat. Poate apărea după o masă prea bogată și poate dispărea în câteva ore, dar poate fi și primul semn al unei afecțiuni care necesită investigații și tratament.

Locul în care apare durerea oferă indicii importante. Totuși, localizarea nu este suficientă pentru stabilirea unui diagnostic. În aceeași regiune se află mai multe organe, iar uneori durerea este resimțită la distanță de locul în care se află problema.

„Localizarea durerii este doar unul dintre elementele pe care le analizăm. Contează și modul în care a început, intensitatea, durata, legătura cu mesele, tranzitul intestinal și simptomele asociate. Două persoane care indică aceeași zonă pot avea cauze complet diferite”, explică dr. Carmen-Denise Zahiu, medic specialist în gastroenterologie la Clinica Prevencia.

Durerea în partea dreaptă sus

Durerea localizată sub coaste, în partea dreaptă, poate avea legătură cu vezica biliară, ficatul, căile biliare, stomacul, intestinul sau musculatura abdominală.

Recomandări Video

O cauză frecventă este colica biliară. Durerea poate apărea după o masă bogată în grăsimi, poate fi intensă și poate iradia spre spate sau spre umărul drept. Uneori este însoțită de greață sau vărsături.

Dacă durerea persistă, se intensifică sau este însoțită de febră, frisoane ori îngălbenirea pielii și a ochilor, este necesară o evaluare medicală rapidă.

Durerea din această zonă nu înseamnă însă automat o problemă a vezicii biliare. Poate proveni și de la stomac, colon, rinichi sau musculatura peretelui abdominal.

Durerea în partea dreaptă jos

Durerea din partea dreaptă inferioară a abdomenului este asociată frecvent cu apendicita, dar există și alte cauze posibile.

În cazul apendicitei, durerea poate începe în jurul buricului și se poate deplasa ulterior spre partea dreaptă jos. De obicei, devine progresiv mai intensă și poate fi însoțită de lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături sau febră.

La femei, durerea din aceeași zonă poate avea cauze ginecologice, precum ovulația, un chist ovarian, endometrioza sau o infecție pelvină.

Problemele urinare, inclusiv calculii renali sau infecțiile urinare, pot provoca, de asemenea, durere în partea dreaptă inferioară a abdomenului.

O durere puternică, persistentă sau care se agravează nu trebuie tratată doar cu medicamente împotriva durerii, fără identificarea cauzei.

Durerea în partea stângă

În partea stângă a abdomenului se află porțiuni ale stomacului, intestinului gros și intestinului subțire. Mai sus se află splina și o parte a pancreasului, iar spre spate se află rinichiul stâng.

Durerea din partea stângă jos poate apărea în constipație, acumulare de gaze, tulburări de tranzit sau afecțiuni ale colonului.

În anumite situații, mai ales la persoanele trecute de 40–50 de ani, durerea persistentă din partea stângă jos, asociată cu febră și modificarea tranzitului intestinal, poate ridica suspiciunea unei inflamații a diverticulilor colonului.

Dacă durerea pornește din spate sau din lateral și coboară spre zona inghinală, poate exista și o cauză urinară, precum un calcul renal.

Sângele în scaun, scăderea inexplicabilă în greutate, febra sau schimbările persistente ale tranzitului sunt semne care trebuie discutate cu medicul.

Durerea din jurul buricului

Durerea din jurul buricului poate apărea în tulburări digestive, balonare, infecții gastrointestinale, modificări ale tranzitului sau afecțiuni ale intestinului subțire.

În unele cazuri, și apendicita poate debuta în această zonă, înainte ca durerea să migreze spre partea dreaptă inferioară a abdomenului.

Un episod ușor, care dispare rapid și nu este însoțit de alte simptome, poate avea o cauză banală. În schimb, durerea care persistă, revine frecvent sau își schimbă localizarea trebuie evaluată medical.

Durerea în partea superioară a abdomenului

Durerea sau arsura resimțită în partea superioară centrală a abdomenului, uneori descrisă ca durere „în capul pieptului”, poate avea legătură cu stomacul, esofagul, duodenul, pancreasul sau sistemul biliar.

Poate apărea în reflux gastroesofagian, gastrită sau ulcer. Legătura cu mesele este importantă: unele dureri apar imediat după masă, în timp ce altele se accentuează atunci când stomacul este gol.

O durere intensă, care iradiază spre spate și este însoțită de vărsături, poate necesita evaluare urgentă.

Trebuie avut în vedere și faptul că unele probleme cardiace pot fi resimțite în partea superioară a abdomenului. Durerea asociată cu presiune în piept, dificultăți de respirație, transpirații, amețeală sau iradiere spre braț ori mandibulă trebuie tratată ca o posibilă urgență.

Durerea în partea inferioară a abdomenului

Durerea localizată sub nivelul buricului poate proveni de la intestin, vezica urinară, aparatul genital sau musculatura abdominală.

Dacă este însoțită de usturime la urinare, urinări frecvente, sânge în urină sau durere lombară, poate exista o cauză urinară.

La femei, durerea pelvină poate avea legătură cu menstruația, ovulația, endometrioza, chisturile ovariene sau infecțiile ginecologice.

Durerea pelvină bruscă și intensă, mai ales în timpul sarcinii sau atunci când este asociată cu sângerare, necesită evaluare medicală imediată.

Locul durerii este doar primul indiciu

Pentru identificarea cauzei, medicul analizează mai multe elemente:

· dacă durerea a apărut brusc sau treptat;

· dacă este continuă sau apare în crize;

· dacă se agravează după masă;

· dacă este influențată de mișcare sau de poziția corpului;

· dacă există febră, greață ori vărsături;

· dacă tranzitul intestinal s-a modificat;

· dacă există sânge în scaun, urină sau vărsături;

· dacă durerea iradiază spre spate, umăr sau zona inghinală.

În funcție de simptome, pot fi necesare analize de sânge, ecografie abdominală, teste urinare, investigații digestive sau consulturi din alte specialități.

Persoanele care se confruntă cu dureri abdominale recurente nu ar trebui să trateze fiecare episod separat, fără să încerce să identifice cauza.

Episoadele repetate pot avea legătură cu alimentația sau cu tulburări digestive funcționale, dar pot indica și o afecțiune care necesită investigații și tratament.

Când durerea abdominală poate fi o urgență

Este recomandată evaluarea medicală imediată atunci când durerea:

· apare brusc și este foarte intensă;

· se agravează rapid;

· apare după un traumatism;

· este asociată cu un abdomen foarte sensibil sau rigid;

· este însoțită de febră mare;

· apare împreună cu vărsături repetate;

· este asociată cu sânge în scaun, urină sau vărsături;

· provoacă leșin, confuzie sau dificultăți de respirație;

· este însoțită de durere ori presiune în piept;

· apare în timpul sarcinii și este intensă sau asociată cu sângerare.

Pentru durerile abdominale care persistă sau revin, Clinica Prevencia oferă consultații de gastroenterologie prin CAS și cu plată, precum și ecografie abdominală, în funcție de evaluarea și recomandarea medicului.

Durerea abdominală nu trebuie interpretată exclusiv după locul în care este simțită. Localizarea oferă indicii, dar diagnosticul corect depinde de evoluția simptomelor, de contextul medical și, atunci când este necesar, de investigațiile recomandate de medic.


Etichete: advertorial,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
Advertoriale
(P) Ce înseamnă să înveți AI de la Harvard Business School AI Institute și de ce contează pentru un antreprenor român

Accesul la educație de vârf în inteligență artificială, la consultanță de specialitate și la furnizori de tehnologie a fost multă vreme un teritoriu rezervat marilor companii.
Advertoriale
(P) Plata facturilor direct din telefon: soluția prin care poți achita utilitățile fără comisioane

Facturile la electricitate, gaze, apă, internet sau televiziune fac parte din rutina lunară a fiecărei familii.

Advertoriale
(P) Reducerea poftei de mâncare. Metode eficiente pentru controlul apetitului

LifeBox – alimentație echilibrată, susținută de nutriționiști

Recomandări
Știri Actuale
Îmbrânceli și gaze lacrimogene la protestul oierilor din București. Manifestanții cer demiterea șefului ANSVSA

Protestul oierilor din Piața Presei Libere a escaladat joi, după ce manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene pentru a-i împiedica să înlăture gardurile de protecție.

Stiri externe
O rachetă rusească ar fi căzut în Polonia. Un crater cu diametru de 10 metri, descoperit de polițiști | FOTO

Obiectul care a căzut pe un câmp în estul Poloniei în cursul nopţii pare să fie o rachetă rusească, a declarat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk, citat de Reuters.

Știri Actuale
O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale a fost evacuat

A 2-a alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost evacuat, iar activitatea în Portul Constanța a fost întreruptă din nou pentru a 2-a zi, după ce a fost primită la telefon o amenințare cu bombă cu un mesaj generat de AI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Iulie 2026

49:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Dorin Goian știe cum o poate bate FCSB pe FK Auda: ”Trebuie să fim atenți”

Sport

Număr 1? A fost. Pe ce loc a ajuns poloneza Iga Swiatek în clasament: insuccesul care o paște după cinci ani