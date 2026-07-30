(P) Te doare burta în dreapta, în stânga sau în jurul buricului? Ce poate ascunde fiecare zonă

Durerea abdominală este unul dintre simptomele cele mai greu de interpretat. Poate apărea după o masă prea bogată și poate dispărea în câteva ore, dar poate fi și primul semn al unei afecțiuni care necesită investigații și tratament.

Locul în care apare durerea oferă indicii importante. Totuși, localizarea nu este suficientă pentru stabilirea unui diagnostic. În aceeași regiune se află mai multe organe, iar uneori durerea este resimțită la distanță de locul în care se află problema.

„Localizarea durerii este doar unul dintre elementele pe care le analizăm. Contează și modul în care a început, intensitatea, durata, legătura cu mesele, tranzitul intestinal și simptomele asociate. Două persoane care indică aceeași zonă pot avea cauze complet diferite”, explică dr. Carmen-Denise Zahiu, medic specialist în gastroenterologie la Clinica Prevencia.

Durerea în partea dreaptă sus

Durerea localizată sub coaste, în partea dreaptă, poate avea legătură cu vezica biliară, ficatul, căile biliare, stomacul, intestinul sau musculatura abdominală.

O cauză frecventă este colica biliară. Durerea poate apărea după o masă bogată în grăsimi, poate fi intensă și poate iradia spre spate sau spre umărul drept. Uneori este însoțită de greață sau vărsături.

Dacă durerea persistă, se intensifică sau este însoțită de febră, frisoane ori îngălbenirea pielii și a ochilor, este necesară o evaluare medicală rapidă.

Durerea din această zonă nu înseamnă însă automat o problemă a vezicii biliare. Poate proveni și de la stomac, colon, rinichi sau musculatura peretelui abdominal.

Durerea în partea dreaptă jos

Durerea din partea dreaptă inferioară a abdomenului este asociată frecvent cu apendicita, dar există și alte cauze posibile.

În cazul apendicitei, durerea poate începe în jurul buricului și se poate deplasa ulterior spre partea dreaptă jos. De obicei, devine progresiv mai intensă și poate fi însoțită de lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături sau febră.

La femei, durerea din aceeași zonă poate avea cauze ginecologice, precum ovulația, un chist ovarian, endometrioza sau o infecție pelvină.

Problemele urinare, inclusiv calculii renali sau infecțiile urinare, pot provoca, de asemenea, durere în partea dreaptă inferioară a abdomenului.

O durere puternică, persistentă sau care se agravează nu trebuie tratată doar cu medicamente împotriva durerii, fără identificarea cauzei.

Durerea în partea stângă

În partea stângă a abdomenului se află porțiuni ale stomacului, intestinului gros și intestinului subțire. Mai sus se află splina și o parte a pancreasului, iar spre spate se află rinichiul stâng.

Durerea din partea stângă jos poate apărea în constipație, acumulare de gaze, tulburări de tranzit sau afecțiuni ale colonului.

În anumite situații, mai ales la persoanele trecute de 40–50 de ani, durerea persistentă din partea stângă jos, asociată cu febră și modificarea tranzitului intestinal, poate ridica suspiciunea unei inflamații a diverticulilor colonului.

Dacă durerea pornește din spate sau din lateral și coboară spre zona inghinală, poate exista și o cauză urinară, precum un calcul renal.

Sângele în scaun, scăderea inexplicabilă în greutate, febra sau schimbările persistente ale tranzitului sunt semne care trebuie discutate cu medicul.

Durerea din jurul buricului

Durerea din jurul buricului poate apărea în tulburări digestive, balonare, infecții gastrointestinale, modificări ale tranzitului sau afecțiuni ale intestinului subțire.

În unele cazuri, și apendicita poate debuta în această zonă, înainte ca durerea să migreze spre partea dreaptă inferioară a abdomenului.

Un episod ușor, care dispare rapid și nu este însoțit de alte simptome, poate avea o cauză banală. În schimb, durerea care persistă, revine frecvent sau își schimbă localizarea trebuie evaluată medical.