(P) Plata facturilor direct din telefon: soluția prin care poți achita utilitățile fără comisioane

Advertoriale
Data publicării:
Data actualizării:
Ro bill payment intext2

Facturile la electricitate, gaze, apă, internet sau televiziune fac parte din rutina lunară a fiecărei familii.

autor
Stirileprotv

Deși plata acestora a devenit mai simplă în ultimii ani, mulți consumatori încă folosesc platforme diferite pentru fiecare furnizor sau pierd timp cu operațiuni repetitive.

O nouă funcționalitate disponibilă în aplicația Aircash își propune să simplifice acest proces. Utilizatorii pot plăti facturile direct din telefon, fără comisioane de tranzacționare, în doar câteva secunde, indiferent de oră sau de zi. Cu peste 1,5 milioane de utilizatori în Europa, Aircash dezvoltă un ecosistem de servicii financiare digitale care reunește într-o singură aplicație plata facturilor, transferurile de bani, cumpărăturile online și utilizarea unui card Mastercard preplătit.

De ce tot mai mulți utilizatori aleg să își plătească facturile digital

Plata facturilor este una dintre activitățile care se repetă lună de lună și care consumă timp, mai ales atunci când sunt utilizate platforme diferite pentru fiecare furnizor. În plus, mulți consumatori caută soluții care să le ofere o evidență clară a plăților și acces rapid la istoricul tranzacțiilor. În acest context, aplicațiile financiare câștigă teren prin simplificarea unei activități pe care majoritatea oamenilor o consideră obligatorie, dar pe care și-ar dori să o rezolve cât mai rapid.

Aircash răspunde acestei nevoi prin introducerea unei funcționalități care permite plata facturilor pentru energie electrică, apă, gaze, internet, televiziune și alte servicii direct din aplicație, fără costuri suplimentare de tranzacționare.

Cum funcționează plata facturilor în Aircash

Utilizatorii pot selecta în aplicație opțiunea de scanare și plată, pot scana codul QR de pe factură și confirma tranzacția în câteva secunde. Întregul proces este realizat digital, fără deplasări și fără dependență de programul unui ghișeu sau al unei sucursale bancare.

Unul dintre principalele avantaje este disponibilitatea permanentă a serviciului. Facturile pot fi plătite 24 de ore din 24, inclusiv în weekend sau în zilele de sărbătoare, iar istoricul tranzacțiilor rămâne disponibil permanent în aplicație.

Pentru utilizatorii care își doresc mai mult control asupra cheltuielilor și o evidență clară a plăților efectuate, posibilitatea de a avea toate facturile și tranzacțiile accesibile într-un singur loc poate reprezenta un avantaj important.

Mai mult decât plata facturilor

Noua funcționalitate completează un ecosistem mai amplu de servicii disponibile prin Aircash. Utilizatorii pot trimite și primi bani, pot efectua cumpărături online și pot gestiona diferite tipuri de plăți prin intermediul aplicației.

Un rol important îl are și cardul Aircash Mastercard, disponibil fără a fi necesar un cont bancar. Cardul poate fi folosit pentru plăți online și în magazinele fizice oriunde este acceptată rețeaua Mastercard, dar și pentru plăți contactless prin Apple Pay și Google Pay.

De asemenea, cardul poate fi administrat direct din aplicație. Utilizatorii pot seta limite de cheltuieli, pot conecta mai multe carduri la același cont și îl pot bloca sau reactiva instantaneu atunci când este necesar.

Pentru cei care utilizează frecvent numerar, Aircash oferă și posibilitatea alimentării contului printr-o rețea extinsă de parteneri din România, inclusiv Profi, Inmedio, Un-Doi, Lukoil, Socar, PayPoint, SelfPay, Kaseria, StartPay.

O companie prezentă în peste 15 piețe europene

Aircash este o instituție de monedă electronică autorizată la nivel european, cu sediul în Zagreb, Croația. Compania operează în peste 15 piețe europene și deservește peste 1,5 milioane de utilizatori.

Misiunea companiei este de a simplifica activitățile financiare cotidiene și de a face serviciile digitale accesibile unui număr cât mai mare de utilizatori. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot gestiona mai multe operațiuni financiare dintr-un singur loc, direct de pe telefonul mobil.

Pe măsură ce serviciile financiare se digitalizează, plata facturilor din telefon devine o opțiune tot mai atractivă pentru consumatori. Economisirea timpului, eliminarea comisioanelor și accesul permanent la serviciu sunt doar câteva dintre motivele pentru care astfel de soluții câștigă popularitate.

Pentru utilizatori, beneficiul este simplu: mai puțin timp pierdut cu activități administrative și mai mult control asupra plăților de zi cu zi. Iar pentru Aircash, lansarea funcționalității de plată a facturilor reprezintă un nou pas în direcția transformării aplicației într-un instrument financiar utilizat zilnic.

Etichete: advertorial,

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
Advertoriale
(P) Reducerea poftei de mâncare. Metode eficiente pentru controlul apetitului

LifeBox – alimentație echilibrată, susținută de nutriționiști
Advertoriale
(P) #NoCap cu Inna. De la ursul pofticios din Japonia la transferul bancar pe care nimeni nu l-ar fi refuzat

Dacă ți se pare că ai văzut deja tot ce se poate pe internet, #NoCap, pastila săptămânală de pe TikTok prezentată de Inna pentru stirileprotv.ro, demonstrează că realitatea găsește mereu o metodă să surprindă.

Advertoriale
(P) Cum poți economisi peste 110 lei la coșul de cumpărături săptămânal. Ce pași să urmezi

Românii caută metode prin care să economisească bani acolo unde se poate. Din păcate, unele produse rămân esențiale, așa că ele trebuie cumpărate săptămânal.

Recomandări
Stiri Sanatate
Greva generală în Sănătate. Liderii Federaţiei ''Solidaritatea Sanitară'' se află la Ministerul Sănătăţii pentru negocieri

Sanitas a declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. 

Stiri Economice
Comisia de buget a avizat împrumutul SAFE de 16,68 miliarde de euro. Proiectul merge în plenul Camerei Deputaților

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, marţi, proiectului de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, în valoare de 16.680.055.394 euro.

Stiri Economice
Probleme în lanț pentru TAROM. Dacă nu dovedește că se poate susține financiar până în decembrie, pierde ajutorul de stat

Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat pentru TAROM dacă la finalul lunii decembrie 2026 compania nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, a declarat, marţi, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Iulie 2026

52:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga: „E greu”

Sport

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“