(P) Plata facturilor direct din telefon: soluția prin care poți achita utilitățile fără comisioane

Deși plata acestora a devenit mai simplă în ultimii ani, mulți consumatori încă folosesc platforme diferite pentru fiecare furnizor sau pierd timp cu operațiuni repetitive. O nouă funcționalitate disponibilă în aplicația Aircash își propune să simplifice acest proces. Utilizatorii pot plăti facturile direct din telefon, fără comisioane de tranzacționare, în doar câteva secunde, indiferent de oră sau de zi. Cu peste 1,5 milioane de utilizatori în Europa, Aircash dezvoltă un ecosistem de servicii financiare digitale care reunește într-o singură aplicație plata facturilor, transferurile de bani, cumpărăturile online și utilizarea unui card Mastercard preplătit.

De ce tot mai mulți utilizatori aleg să își plătească facturile digital Plata facturilor este una dintre activitățile care se repetă lună de lună și care consumă timp, mai ales atunci când sunt utilizate platforme diferite pentru fiecare furnizor. În plus, mulți consumatori caută soluții care să le ofere o evidență clară a plăților și acces rapid la istoricul tranzacțiilor. În acest context, aplicațiile financiare câștigă teren prin simplificarea unei activități pe care majoritatea oamenilor o consideră obligatorie, dar pe care și-ar dori să o rezolve cât mai rapid. Aircash răspunde acestei nevoi prin introducerea unei funcționalități care permite plata facturilor pentru energie electrică, apă, gaze, internet, televiziune și alte servicii direct din aplicație, fără costuri suplimentare de tranzacționare.

Cum funcționează plata facturilor în Aircash Utilizatorii pot selecta în aplicație opțiunea de scanare și plată, pot scana codul QR de pe factură și confirma tranzacția în câteva secunde. Întregul proces este realizat digital, fără deplasări și fără dependență de programul unui ghișeu sau al unei sucursale bancare. Unul dintre principalele avantaje este disponibilitatea permanentă a serviciului. Facturile pot fi plătite 24 de ore din 24, inclusiv în weekend sau în zilele de sărbătoare, iar istoricul tranzacțiilor rămâne disponibil permanent în aplicație. Pentru utilizatorii care își doresc mai mult control asupra cheltuielilor și o evidență clară a plăților efectuate, posibilitatea de a avea toate facturile și tranzacțiile accesibile într-un singur loc poate reprezenta un avantaj important.

Mai mult decât plata facturilor Noua funcționalitate completează un ecosistem mai amplu de servicii disponibile prin Aircash. Utilizatorii pot trimite și primi bani, pot efectua cumpărături online și pot gestiona diferite tipuri de plăți prin intermediul aplicației. Un rol important îl are și cardul Aircash Mastercard, disponibil fără a fi necesar un cont bancar. Cardul poate fi folosit pentru plăți online și în magazinele fizice oriunde este acceptată rețeaua Mastercard, dar și pentru plăți contactless prin Apple Pay și Google Pay. De asemenea, cardul poate fi administrat direct din aplicație. Utilizatorii pot seta limite de cheltuieli, pot conecta mai multe carduri la același cont și îl pot bloca sau reactiva instantaneu atunci când este necesar. Pentru cei care utilizează frecvent numerar, Aircash oferă și posibilitatea alimentării contului printr-o rețea extinsă de parteneri din România, inclusiv Profi, Inmedio, Un-Doi, Lukoil, Socar, PayPoint, SelfPay, Kaseria, StartPay.

O companie prezentă în peste 15 piețe europene Aircash este o instituție de monedă electronică autorizată la nivel european, cu sediul în Zagreb, Croația. Compania operează în peste 15 piețe europene și deservește peste 1,5 milioane de utilizatori. Misiunea companiei este de a simplifica activitățile financiare cotidiene și de a face serviciile digitale accesibile unui număr cât mai mare de utilizatori. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot gestiona mai multe operațiuni financiare dintr-un singur loc, direct de pe telefonul mobil. Pe măsură ce serviciile financiare se digitalizează, plata facturilor din telefon devine o opțiune tot mai atractivă pentru consumatori. Economisirea timpului, eliminarea comisioanelor și accesul permanent la serviciu sunt doar câteva dintre motivele pentru care astfel de soluții câștigă popularitate. Pentru utilizatori, beneficiul este simplu: mai puțin timp pierdut cu activități administrative și mai mult control asupra plăților de zi cu zi. Iar pentru Aircash, lansarea funcționalității de plată a facturilor reprezintă un nou pas în direcția transformării aplicației într-un instrument financiar utilizat zilnic.

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