O inițiativă lansată de Social Innovation Solutions alături de Raiffeisen Bank România își propune să schimbe acest lucru: printr-o platformă digitală dedicată, resursele care până acum ajungeau aproape exclusiv la corporații devin disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii din România.

Programul se numește Business Forward și pornește de la o problemă concretă. Deși interesul antreprenorilor pentru inteligența artificială este în creștere, distanța dintre intenție și implementare rămâne mare. Un studiu realizat de Raiffeisen Bank în rândul a 256 de antreprenori arată că doar 12% folosesc deja AI în business, în timp ce peste 60% recunosc relevanța tehnologiei pentru afacerea lor. Bariera nu ține de interes, ci de resurse: lipsa expertizei interne, bugetele limitate și dificultatea de a alege un prim proiect cu rezultate măsurabile.

Educație de la Harvard Business School AI Institute

Piatra de temelie a programului este componenta educațională. Cele 400 de IMM-uri înscrise primesc acces la module de educație digitală dezvoltate de Harvard Business School AI Institute, unul dintre cele mai prestigioase centre academice de cercetare și formare în inteligență artificială aplicată în business. Modulele nu au un caracter teoretic: acoperă fundamentele AI generative, aplicarea strategică a inteligenței artificiale în organizații și coordonarea proceselor de implementare la nivel de management. Un parcurs gândit astfel încât fiecare antreprenor să înțeleagă unde anume poate folosi tehnologia în propria companie și cum o poate face cu un risc controlat.

„Digitalizarea democratizează accesul la același nivel de educație și expertiză disponibil, până acum, în principal companiilor mari. Prin Business Forward, antreprenorii români pot învăța despre inteligența artificială direct din module dezvoltate de Harvard Business School AI Institute și pot transforma această cunoaștere în decizii concrete pentru companiile lor. La Raiffeisen, ne poziționăm ca partener financiar care sprijină transformarea digitală și face posibile lucruri ce până acum păreau greu de atins, contribuind la crearea unui mediu de business echitabil pentru toate companiile, indiferent de dimensiune.” - Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

De la educație la implementare, cu sprijinul furnizorilor de servicii

Odată parcurse modulele educaționale, participanții intră în etapa următoare a traseului: construirea propriului Plan de Transformare AI și Digitalizare, cu ajutorul instrumentelor din platformă. Pentru ca acest plan să nu rămână doar pe hârtie, platforma le pune la dispoziție și un grup curatoriat de furnizori de servicii de tehnologie, capabili să îi sprijine efectiv în implementare, de la evaluarea maturității tehnologice, până la soluțiile potrivite pentru fiecare business.

Acest grup de furnizori se formează chiar acum, orice companie din România se poate înscrie ca furnizor de servicii direct în platformă, iar selecția este deja în desfășurare.

În paralel, dintre IMM-urile înscrise în program, 25 de companii vor fi selectate pentru o fază intensivă unde vor lucra direct cu specialiști la îmbunătățirea planurilor lor de transformare. Proiectele cele mai relevante ieșite din această fază vor concura pentru granturi în valoare totală de un milion de lei, destinate implementării efective a soluțiilor tehnologice.

Orange Business, partener tehnologic al programului

Un pas important în această direcție este intrarea Orange Business în program, în calitate de partener tehnologic. Orange Business va livra, prin intermediul platformei, soluții tehnologice dedicate businessurilor înscrise, completând traseul de la educație și consultanță până la implementarea propriu-zisă. Practic, antreprenorul nu doar învață ce poate face cu tehnologia, ci are la îndemână și partenerii care îl pot ajuta să o implementeze în afacerea sa.

“Businessurile din România au foarte multe oportunități în materie de digitalizare și există în continuare anumite segmente care mai au destul spațiu pentru atingerea potențialului. Odată cu accelerarea AI-ului, se pare că a început să crească decalajul digital, în special în rândul IMM-urilor. Orice business conectat trebuie să fie sincronizat cu vremurile, chiar dacă percepția este că sunt servicii costisitoare sau că afacerea e prea mică ca să aibă nevoie de ele. De aceea suntem extrem de bucuroși că am devenit parteneri ai programului Business Forward. Cu ajutorul acestora, atât clienții Orange Business, cât și toți ceilalți beneficiari ai proiectului, vor avea parte de instruire digitală, inclusiv pe zona de AI și new tech. Și, totodată, vor primi acces la fonduri de creștere pentru IMM-uri, pentru a reduce și mai mult sincopele în digitalizare. Practic, împreună cu Social Innovation Solutions, facem digitalizarea accesibilă pentru toți antreprenorii.” - Florin Popa, Orange Business Director

Aplică și tu în program!

Programul este gratuit și național, dar locurile sunt limitate, mai mult de jumătate fiind deja ocupate. Doar companiile care parcurg modulele educaționale până la finalul lunii august vor avea șansa să fie selectate pentru unul dintre cele 25 de locuri din faza intensivă.

Antreprenorii care vor să treacă de la intenție la implementare se pot înscrie pe businessforward.ro.