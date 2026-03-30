(P) Nuntă în aer liber: trendul care cucerește mirii moderni

Advertoriale
Nunta in aer liber trendul care cucereste mirii moderni 2

În ultimii ani, tot mai multe cupluri aleg să se căsătorească într-un cadru natural, departe de agitaţia oraşului şi de tiparele nunţii tradiţionale.

autor
Stirileprotv

Nunta în aer liber nu mai este doar o alternativă, ci a devenit un trend care redefineşte modul în care mirii îşi imaginează ziua nunţii lor.

Există nunţi frumoase, dar şi nunţi care rămân în mintea invitaţilor pentru mult timp. Diferenţa o face atmosfera. O nuntă în aer liber îţi dă acel sentiment de libertate, autenticitate şi conexiune cu natura pe care niciun salon clasic de nunţi nu îl poate reproduce.

Fie că vorbim despre o cununie la apus, pe malul unui lac, un cocktail relaxat pe iarbă sau o petrecere sub cerul plin de stele, fiecare moment capătă un farmec aparte.

Principalul avantaj al unui astfel de eveniment este flexibilitatea. Mirii pot crea un concept personalizat, adaptat stilului lor: rustic, boho, elegant sau modern. Decorul natural devine parte din poveste, iar spaţiile deschise permit amenajări spectaculoase – de la arcade florale şi lumini ambientale, până la zone de relaxare şi colţuri tematice pentru invitaţi.

Citește și
(P) PRIMER liniștește populația: Nu este nevoie de stocuri de medicamente în acest moment

În apropierea oraşelor mari, au apărut tot mai multe locaţii pentru evenimente în aer liber, care îmbină confortul cu frumuseţea naturii. Acestea oferă nu doar un cadru deosebit, ci şi servicii care simplifică organizarea. De la mobilier şi decoraţiuni, până la meniuri personalizate şi experienţe culinare interactive, totul poate fi organizat pentru ca mirii să se bucure de nunta lor fără griji.

Un alt element care contribuie la succesul unei nunţi în aer liber este experienţa oferită invitaţilor. Spre deosebire de evenimentele clasice, unde spaţiul este limitat, aici invitaţii se pot relaxa, pot socializa şi explora diferite zone ale locaţiei. De la cocktailuri în aer liber, până la momente speciale precum live cooking sau dans sub cerul liber, toate contribuie la crearea unei atmosfere de neuitat.

Bineînteles, organizarea unei nunţi în aer liber vine şi cu provocări. Vremea este unul dintre factorii imprevizibili, motiv pentru care este esenţial ca locaţia să ofere alternative ca spaţii acoperite. De asemenea, logistica trebuie gândită atent, de la accesul în parcare, până la confortul invitaţilor pe parcursul întregului eveniment.

Cu o echipă profesionistă şi o planificare pusă la punct, aceste aspecte devin uşor de gestionat. În spatele fiecărei nunţi reuşite stă o planificare atentă şi o viziune clară, care aduce ideile la viaţă.

Pentru cei care își doresc o experiență completă, aproape de București, WOW Hambar se remarcă drept o locație care duce conceptul de nuntă în aer liber la următorul nivel. Cu un cadru natural spectaculos, ponton pe malul lacului, grădini generoase și un hambar rustic, acest spațiu oferă flexibilitate și eleganță în același timp. Echipa dedicată se ocupă de fiecare detaliu – de la planificare și decor, până la meniuri personalizate și logistică impecabilă – astfel încât fiecare eveniment să devină o poveste memorabilă, exact așa cum și-au imaginat mirii.

Etichete: advertorial,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
Advertoriale
(P) PRIMER liniștește populația: Nu este nevoie de stocuri de medicamente în acest moment

Advertoriale
(P) Din suflet pentru cei dragi: ce flori oferim de Paște

Advertoriale
(P) Wedding planner București: prețuri, servicii și sfaturi utile

Recomandări
Stiri externe
Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz

Stiri Sociale
Viituri pe Putna, cod roșu de pagube. Vrancea, printre județele cu cele mai puține asigurări obligatorii ale locuințelor

Știri Actuale
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 30 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Martie 2026

03:22:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Investiții finalizate, sănătate amânată

42:40

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

